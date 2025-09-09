एक खबर और शताब्दी की स्पीड से भागा ये दिग्गज रेलवे पीएसयू! 5% से ज्यादा उछला भाव
RailTel Share Price: मंगलवार को दिग्गज रेलवे पीएसयू कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RailTel Corporation of India Ltd) के शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक स्टॉक सुबह 10:24 बजे तक एनएसई पर 5.13% या 17.75 रुपये की तेजी के साथ 363.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 5.12% या 17.70 रुपये चढ़कर 363.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (BEPC) से ₹713.52 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन स्थापित करने के लिए है।
BEPC के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रेलटेल को कुल पांच बड़े प्रोजेक्ट्स सौंपे हैं। इनमें सबसे बड़ा ऑर्डर ₹262.14 करोड़ का है, जिसके तहत मार्च 2026 तक बिहार के मिडिल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कूल शिक्षा में इंटीग्रेट करना है।
एक अन्य कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी को ₹257.50 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स लगाए जाएंगे। इसे भी मार्च 2026 तक पूरा करना होगा।
इसके अलावा, कंपनी को ₹44.21 करोड़ का काम सौंपा गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों में आईसीटी लैब्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है। यह प्रोजेक्ट छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल साक्षरता से लैस करने पर केंद्रित है।
प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रेलटेल को ₹89.91 करोड़ का अनुबंध भी मिला है। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए टीचिंग और लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रोजेक्ट भी मार्च 2026 तक लागू किया जाना है।
इनोवेशन और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंपनी को ₹59.76 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है, जिसके तहत दिसंबर 2025 तक इनोवेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग (ISM) लैब्स स्थापित की जाएंगी।
रेलटेल के इन ऑर्डर से न केवल बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि कंपनी के रेवेन्यू फ्लो में भी मजबूती आएगी।