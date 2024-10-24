RailTel में इस खबर के बाद आई तेजी

Rail Tel Corporations के शेयरों में आज शुरुआती सौदों में 5% से अधिक की तेजी आई, क्योंकि कंपनी को 145 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") को गुजरात सरकार के गृह विभाग से 144.88 करोड़ रुपये की परियोजना का ऑर्डर मिला है।

advertisement

यह ऑर्डर क्लस्टर 1, 2 और 3 के लिए विभिन्न शाखाओं, एलसीबी, एसओजी, साइबर पुलिस स्टेशन और एलआईबी तथा पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी वीडियो निगरानी प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और संचालन, रखरखाव से संबंधित है।

इस खबर के बाद बीएसई पर इस स्टॉक का शेयर 5.45% बढ़कर 418.35 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 13,367 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के कुल 1.27 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 5.21 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

अगर रिटर्न की बात करें तो इस मल्टीबैगर स्टॉक ने पिछले एक साल में 92 फीसदी और दो साल में 289 फीसदी का रिटर्न दिया है। 26 अक्टूबर 2023 को यह स्टॉक 202.45 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया और 12 जुलाई 2024 को 618 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 33% गिर चुका है।

रेलटेल कॉर्पोरेशन एक नवरत्न पीएसयू है और देश में सबसे बड़ी तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक है, जो रेलवे ट्रैक के साथ-साथ अनन्य अधिकार मार्ग (आरओडब्ल्यू) पर अखिल भारतीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का मालिक है। कंपनी के खंडों में दूरसंचार सेवाएँ और परियोजना कार्य सेवाएँ शामिल हैं।