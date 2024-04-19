Rail Vikas Nigam Share update: 440 करोड़ रुपये का ऑर्डर के बाद भी शेयर में गिरावट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRail Vikas Nigam Share update: 440 करोड़ रुपये का ऑर्डर के बाद भी शेयर में गिरावट

आरवीएनएल ने कहा कि परियोजना की लागत 440 करोड़ रुपये है और ये ऑर्डर 30 महीने में पूरा होगा। स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी सूचना में रेल विकास निगम ने कहा कि वह दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन में औरंगाबाद-अंकाई दोहरीकरण परियोजना में सबसे बड़ी बोलीदाताओं में उभरा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 19, 2024 17:20 IST
RVNL के शेयरों में शुक्रवार को कुछ समय के लिए तेजी देखी गई
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में शुक्रवार को कुछ समय के लिए तेजी देखी गई, लेकिन बाद में यह लाल निशान में आ गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है।

औरंगाबाद-अंकाई दोहरीकरण परियोजना

स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी सूचना में रेल विकास निगम ने कहा कि वह दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन में औरंगाबाद-अंकाई दोहरीकरण परियोजना में सबसे बड़ी बोलीदाताओं में उभरा है। आरवीएनएल ने कहा कि परियोजना की लागत 440 करोड़ रुपये है और ये ऑर्डर 30 महीने में पूरा होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 19, 2024