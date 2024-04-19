Rail Vikas Nigam Share update: 440 करोड़ रुपये का ऑर्डर के बाद भी शेयर में गिरावट

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में शुक्रवार को कुछ समय के लिए तेजी देखी गई, लेकिन बाद में यह लाल निशान में आ गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है।

औरंगाबाद-अंकाई दोहरीकरण परियोजना

स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी सूचना में रेल विकास निगम ने कहा कि वह दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन में औरंगाबाद-अंकाई दोहरीकरण परियोजना में सबसे बड़ी बोलीदाताओं में उभरा है। आरवीएनएल ने कहा कि परियोजना की लागत 440 करोड़ रुपये है और ये ऑर्डर 30 महीने में पूरा होगा।