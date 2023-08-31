Quant Mutual Fund ने बेचे ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयर

क्वांट म्यूचुअल फंड द्वारा खुले बाजार में 48.15 लाख इक्विटी शेयर या आधा प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के बाद ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर आज खबरों में रहेंगे। ये सौदा 266.61 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर किया गया।

फर्म के कुल 3.88 लाख शेयरों में 10.35 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। एक साल में शेयर में 3.62 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और इस साल की शुरुआत से इसमें 9.48 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। एक महीने में यह शेयर 8.61 फीसदी चढ़ गया है.

ज़ी एंटरटेनमेंट ने वित्तीय वर्ष 2024 की जून तिमाही में 53.4 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 106 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी का विज्ञापन राजस्व 901.8 करोड़ रुपये रहा, जो तिमाही-दर-तिमाही 6.4 प्रतिशत और साल-दर-साल 2.6 प्रतिशत कम है।