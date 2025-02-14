scorecardresearch
Quality Power IPO GMP: आज से खुल गया ऑफर! 10,426 रुपये से कर सकेंगे निवेश - जानिए Price Band, Lot Size, Allotment Date

कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 0.53 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 225 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.49 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 633.70 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

Delhi,UPDATED: Feb 14, 2025 12:54 IST
Quality Power IPO GMP

Quality Power IPO GMP:  मेनबोर्ड आईपीओ Quality Power Electrical Equipments Limited का IPO आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस आईपीओ का साइज 858.70 करोड़ रुपये का है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 0.53 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 225 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए  1.49 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 633.70 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। 

चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और क्या है इस आईपीओ का प्राइस बैंड, लॉट साइज, अलॉटमेंट डेट, इत्यादि। 

Quality Power IPO Dates

निवेशक इस ऑफर को आज से लेकर 18 फरवरी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। 

Quality Power IPO Price Band

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 401-425 रुपये है। 

Quality Power IPO Lot Size

कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 26 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम 10,426 रुपये का निवेश करना होगा। 

Quality Power IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट बुधवार 19 फरवरी को हो सकता है। 

Quality Power IPO Registrar

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd है। 

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए खरीद विचार के पेमेंट के लिए करेगी। 

इसके अलावा कंपनी प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए कंपनी की Capex जरूरतों के लिए करेगी। साथ ही साथ आईपीओ के पैसों का इस्तेमाल कंपनी सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। 

Quality Power IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक आज आईपीओ का आज का जीएमपी 14 रुपये है। इस हिसाब से BSE और NSE पर यह आईपीओ 3.29% के प्रीमियम के साथ 439 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।

Quality Power Electrical Equipments के बारे में 

कंपनी बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विप्मन्ट  प्रदान करती है। कंपनी इलेक्ट्रिकल ग्रिड कनेक्टिविटी और एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए प्रोडक्ट प्रदान करती है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सॉल्यूशन भी शामिल हैं।

कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रिएक्टर, ट्रांसफॉर्मर, लाइन ट्रैप, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर बैंक, हार्मोनिक फिल्टर, रिएक्टिव पावर कंपंसेशन सिस्टम और ग्रिड इंटरकनेक्शन समाधान जैसे STATCOM और स्टेटिक वार कॉम्पेंसेटर (एसवीसी) सिस्टम शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
