Suzlon Share: शेयर में रुक सकती है गिरावट, अगले हफ्ते कंपनी करेगा बड़ा एलान

कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सुजलॉन एनर्जी के शेयर फोकस में बने हुए हैं। कंपनी ने स्टॉक मार्केट को दो बड़े अपडटे दिए हैं। इन अपडेट के बाद शेयरों में एक्शन देखने को मिला है। शेयरों के फोकस में आने के बाद मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी के शेयर में एक बार से रिकवरी शुरू होगी।

गुरुवार को सुजलॉन एनर्जी के शेयर 54.31 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। आज 2.13 बजे सुजलॉन के शेयर 3.35 फीसदी गिरकर 52.49 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं।

सुजलॉन एनर्जी अपडेट (Suzlon Energy Update)

सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि उसे जनवरी का सबसे बड़ा ऑर्डर मिल गया है। कंपनी को 486 मेगावॉट का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी का कुल ऑर्डरबुक 1 गीगावॉट का हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह 28 जनवरी 2025 को तीसरी तिमाही नतीजों का एलान करेंगी।

FIIs की हिस्सेदारी घटी

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार सुजलॉन एनर्जी में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी में हल्की गिरावट आई है। हालांकि एक साल में कंपनी में FII की हिस्सेदारी 10 फीसदी बढ़ा है। दिसंबर 2024 में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 22.87 फीसदी है, जो दिसंबर 2023 में 17.83 फीसदी थी। हालांकि, दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी घटी है। सितंबर तिमाही में एफआईआई हिस्सेदारी 23.72 फीसदी थी, जो दिसंबर तिमाही में 22.87 फीसदी हो गया।

शेयर का प्रदर्शन (Suzlon Energy Share Performance)

पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयर ने 7 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, एक महीने में स्टॉक 18 फीसदी गिरा है। हालांकि, एक साल में शेयर ने 28 फीसदी का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।