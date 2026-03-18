धुरंधर-2 रिलीज से पहले PVR Inox शेयर में उछाल, क्या फिल्म की हाइप से मिलेगा स्टॉक को बूस्ट?

PVR Inox Ltd के शेयरों में इन दिनों तेजी देखी जा रही है, जिसकी बड़ी वजह रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज से पहले बना जबरदस्त माहौल है। आदित्य धर की इस स्पाई-एक्शन फिल्म को 8,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करने की तैयारी है और अनुमान है कि यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1,200–1,300 करोड़ रुपये तक कमा सकती है।

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सुबह 11:42 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.87% या 18.75 रुपये चढ़कर 1019.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.66% या 16.70 रुपये की तेजी के साथ 1,020 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

एडवांस बुकिंग ने बढ़ाया भरोसा

फिल्म ने रिलीज से पहले ही मजबूत शुरुआत के संकेत दे दिए हैं। पेड प्रीव्यू से 40.5 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है, जबकि 19 मार्च के लिए एडवांस बुकिंग 29 करोड़ रुपये पार कर चुकी है। PL Capital के रिसर्च एनालिस्ट जिनेश जोशी के मुताबिक फिल्म ऑल टाइम हाई हिंदी एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बना सकती है और KGF-2 को भी पीछे छोड़ सकती है।

PVR Inox के लिए गेमचेंजर?

चालू तिमाही में अब तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 1,500 करोड़ रुपये रहा है, लेकिन कई बॉलीवुड फिल्में उम्मीद पर खरी नहीं उतरीं। ऐसे में ‘धुरंधर 2’ PVR Inox के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। अनुमान है कि फिल्म पहले दिन 100–110 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है।

Elara Capital के करण तौरानी ने बताया कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा को फिर से मार्केट शेयर दिला सकती है, खासकर बड़े फ्रेंचाइज़ कंटेंट के जरिए।

फुटफॉल और F&B सेल्स में उछाल की उम्मीद

PVR Inox के ग्रोथ एंड रेवेन्यू CEO गौतम दत्ता के अनुसार, फिल्म के लिए एडवांस टिकट 10 लाख पार कर चुके हैं और पेड प्रीव्यू में 2 लाख से ज्यादा टिकट बिके हैं। उन्होंने कहा, “लंबी अवधि की फिल्मों में फूड एंड बेवरेज पर खर्च बढ़ता है, जिससे हमारी आय में भी इजाफा होता है।”

करीब चार घंटे की अवधि वाली इस फिल्म से प्रति दर्शक खर्च (SPH) बढ़ने की भी उम्मीद है, जिससे कंपनी के मार्जिन बेहतर हो सकते हैं।

शेयर में तेजी, ब्रोकरेज बुलिश

बुधवार को PVR Inox का शेयर करीब 3% चढ़कर 1,029.90 रुपये पर पहुंच गया। मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर है। हालांकि, यह अभी भी अपने 52 हफ्ते के हाई से 18% नीचे है।

ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पर सकारात्मक नजरिया बनाए हुए हैं। PL Capital ने 1,274 रुपये और Elara Capital ने 1,300 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकेत

Geojit के एंटू एपेन थॉमस के मुताबिक अगर फिल्म को अच्छे रिव्यू मिलते हैं तो यह कमाई और मुनाफे दोनों को मजबूत करेगी। साथ ही, यह बड़े बजट और फ्रेंचाइज़ फिल्मों में निवेश को भी बढ़ावा दे सकती है।