PVR Inox Share Price Target: एंटरटेंमेंट सेक्टर की कंपनी पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड (PVR Inox Ltd) का शेयर आज 3% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। आज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने इस शेयर पर बड़ा दांव लगाते हुए 33.3% के अपसाइड की उम्मीद जताई है।

PVR Inox Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 3.14% या 32.50 रुपये चढ़कर 1,068 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.86% या 29.60 रुपये की तेजी के साथ 1065 रुपये पर बंद हुआ।

PVR Inox पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा कि PVR Inox के पहली तिमाही (1Q) में रेवेन्यू सालाना 23% की बढ़त हुई, जो अनुमानित 20% से थोड़ी बेहतर रही। इस दौरान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (BOC) में 21% की बढ़त देखने को मिली और यह कमाई अलग-अलग भाषाओं, शैलियों और बजट की फिल्मों में संतुलित रूप से फैली रही। इस तिमाही में 10 फिल्मों ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, हालांकि कोई भी फिल्म 500 करोड़ के पार नहीं गई।

ब्रोकेरज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि “टूरिस्ट फैमिली” जैसी छोटी लेकिन सफल फिल्मों से साबित होता है कि दर्शक अब सिनेमाघरों में छोटे बजट की फिल्में भी देखने आ रहे हैं, जो पहले सिर्फ OTT के लिए उपयुक्त मानी जाती थीं।

इसका मतलब है कि पिछली तिमाहियों में कमजोर कमाई की असली वजह सिर्फ अच्छी फिल्मों की कमी थी, जो अब दूर हो चुकी है। दूसरी तिमाही (Q2) की शुरुआत अच्छी रही है और आगे आने वाली फिल्मों की लाइनअप और भी बेहतर नजर आ रही है।

कंपनी को भरोसा है कि वो FY24 में बने रिकॉर्ड 151 मिलियन दर्शकों के आंकड़े को FY26 में पार कर लेगी।

PVR Inox Share Price Target

जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1380 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने अगले 12 महीने में 33.3% के अपसाइड की भविष्यवाणी की है। इसके लिए ब्रोकरेज ने करंट मार्केट प्राइस 1036 रुपये को तय किया है।