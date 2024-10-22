स्पीकर बनाने वाले शेयर में बंपर तेजी, जानिए Bonus Shares और Record Date की जानकारी

35 साल पुरानी कंपनी Pulz Electronics स्पीकर सिस्टम, ऑडियो सिस्टम और घरेलू, प्रोफेशनल और सिनेमा ऑडियो मार्केट्स के लिए सॉल्यूएशन विकसित और डेवलेप किए हैं। मुंबई में 40,000 वर्ग फीट का अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसका आधार है। प्रोडक्ट के सबसे जरूरी पार्ट्स जर्मनी, इटली और स्पेन में उत्पादित होते हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ Pulz Electronics इंडस्ट्री का एक प्रमुख खिलाड़ी है।

Pulz Electronics बोनस शेयर

Pulz Electronics ने बोनस शेयरों के लिए मंजूरी दे दी है। शेयरों के वितरण रिकॉर्ड डेट पर प्रत्येक एक इक्विटी शेयर के लिए एक नए शेयर के रेश्यो में किया जाएगा यानि 1:1 होगा। इस प्रकार के जारी किए गए इक्विटी शेयर आवंटन पर मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान वोटिंग अधिकार रखेंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि बोनस शेयरों के आवंटन के मकसद के लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार, 25 अक्तूबर 2024 तय की गई है।

कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। मार्केट कैप 203 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई ₹210 और लो ₹75.4 है। Stock P/E 24.6 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 32.9 प्रतिशत है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 69.66 प्रतिशत है। वहीं FIIs की होल्डिंह 0.48% है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग 29.86% है।

Pulz Electronics के शेयरों की चाल देखें तो एक हफ्ते में निवेशकों ने 4 प्रतिशत का मुनाफा कमाया है। वहीं एक महीने में स्टॉक 820 प्रतिशत भागा है। वहीं एक साल में 126 प्रतिशत का रिटर्न आया है।