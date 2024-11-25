scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस PSU Stock में आने वाली बड़ी तेजी! रिकॉर्ड हाई से शेयर 19 प्रतिशत नीचे

इस PSU Stock में आने वाली बड़ी तेजी! रिकॉर्ड हाई से शेयर 19 प्रतिशत नीचे

सोमवार को बाजार की बंपर शुरुआत का फायदा सरकारी कंपनी NTPC लिमिटेड के शेयरों में भी देखने को मिला। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। अब ऐसे में ब्रोकरेज Bernstein की ओर से शेयर पर नए टारगेट्स दिए गए हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 25, 2024 09:40 IST

सोमवार को बाजार की बंपर शुरुआत का फायदा सरकारी कंपनी NTPC लिमिटेड के शेयरों में भी देखने को मिला। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। अब ऐसे में ब्रोकरेज Bernstein की ओर से शेयर पर नए टारगेट्स दिए गए हैं।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने इस स्टॉक को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है। बर्नस्टीन ने स्टॉक का 12 महीने का प्राइस टार्गेट ₹440 प्रति शेयर निर्धारित किया है, जो शुक्रवार को स्टॉक की क्लोजिंग स्तर से लगभग 20% की संभावित बढ़त को दर्शाता है।

advertisement

NTPC के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई स्तर ₹448.45 से लगभग 19% गिर चुके हैं, जिसे स्टॉक ने इस साल सितंबर में छुआ था। अपनी रिपोर्ट में, बर्नस्टीन ने बताया कि निवेश की मुख्य थीसिस को बढ़ती बिजली की मांग, शाम के समय ऊर्जा की कमी और NTPC के कर्ज की लागत में फायदा के जरिए समर्थन मिल रहा है।

विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हालांकि आगे की बढ़त के लिए कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं हो सकता, लेकिन स्टॉक में गिरावट की उम्मीद भी बहुत कम है। NTPC के शेयर वर्तमान में FY25 की आय पर 16 गुना और एंटरप्राइज वैल्यू-टू-EBITDA पर 10 गुना के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, जो वैश्विक इंडस्ट्री के बराबर है। NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NTPC ग्रीन एनर्जी 27 नवम्बर को बोरस पर लिस्ट होगी।

Kotak Institutional Equities ने अपनी एक पूर्व रिपोर्ट में कहा था कि जो निवेशक ग्रीन और बढ़ते पोर्टफोलियो की तलाश में हैं, वे सीधे NTPC ग्रीन में निवेश कर सकते हैं। इससे NTPC के लिए कम वैल्यूएशन की संभावना हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि NTPC (मुख्य कंपनी) सिर्फ कोल बिजनेस के लिए निवेश आवंटन करेगा और इस प्रकार, कम ग्रोथ के अवसरों के लिए अधिक फ्री कैश फ्लो होंगे। कोटक ने इस स्टॉक पर 'सेल' रेटिंग बनाए रखते हुए ₹300 प्रति शेयर का प्राइस टार्गेट रखा था।

NTPC के शेयर शुक्रवार को 2.61% की बढ़त के साथ ₹365.45 पर बंद हुए। पिछले 12 महीनों में स्टॉक में 40% से अधिक की बढ़त आई है।

डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 25, 2024