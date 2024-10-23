scorecardresearch
ये Defence PSU Stock अपने हाई से 50 प्रतिशत टूटा, खरीदें या बेचें?

डिफेंस PSU स्टॉक Cochin Shipyard Ltd में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 5 दिनों में शेयर करीब 9 प्रतिशत और एक महीने में 20 प्रतिशत नीचे आ चुका है।अब ऐसे में स्टॉक को लेकर निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 23, 2024 14:30 IST
डिफेंस PSU स्टॉक Cochin Shipyard Ltd में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 5 दिनों में शेयर करीब 9 प्रतिशत और एक महीने में 20 प्रतिशत नीचे आ चुका है। बुधवार, 23 अक्टूबर को स्टॉक 5 प्रतिशत नीचे के सर्किट में लॉक हो गया। अब ऐसे में स्टॉक को लेकर निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

शेयर का बुरा हाल
कोचिन शिपयार्ड के लिए लगातार तीसरे दिन की गिरावट और दूसरे दिन लगातार लोअर सर्किट देखने को मिला। इस स्टॉक ने पिछले 6 ट्रेडिंग में से 5 में गिरावट का सामना किया है। शेयर जुलाई में इस साल ₹2,979 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थे और उन स्तरों से स्टॉक ने 53% से अधिक की गिरावट देखी है। सरकार ने हाल ही में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए से कंपनी में 5 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी बेची।

क्या कहते हैं टेक्निकल्स?
चार्ट पर कोचिन शिपयार्ड अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गिर गया है, जो कि ₹1,566 पर है। यह मार्च 2023 के बाद से पहली बार है जब स्टॉक अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। कोचिन शिपयार्ड अब अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) के हिसाब से "ओवरसोल्ड" स्थितिर में है, जो अब 26 पर है। 30 के नीचे का RSI जाने के संकेत ओवरसोल्ड स्थिति दिखाते हैं।

खरीदें या बेचें
InCred Equities के गौरव बिस्सा का कहना है कि कोचिन शिपयार्ड एक डाउनट्रेंड की स्थिति दिखा रहा है, जिसमें डेली चार्ट पर लगातार लॉअर हाई और लॉअर लो बन रहे हैं। यह ₹1,300 स्तरों पर तत्काल सपोर्ट के साथ एक नीचे की ओर ढलान वाले चैनल में भी ट्रेड कर रहा है। यह डेली चार्ट पर RSI में पॉजिटिव संकेत का राहत दे सकता है। हालांकि, निवेशकों को ₹1,300 स्तरों के करीब खरीदारी शुरू करने की सलाह दी जाती है। फिलहाल स्टॉक 1400 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा है। 

कोचिन शिपयार्ड के शेयर, जो कि कुछ समय के लिए निचले सर्किट में थे। अपने टॉप से आधा होने के बावजूद स्टॉक 2024 में अब तक 106 प्रतिशत के रिटर्न दे चुका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
