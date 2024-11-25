scorecardresearch
सरकारी कंपनी Central Bank of India के शेयर सोमवार को 10.56% तक चढ़कर ₹57.86 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। जिसके पीछे की वजह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक को Generali ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए से बीमा बिजनेस में एंट्री करने की मंजूरी दे दी है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 25, 2024 15:34 IST

Central Bank of India, जनराली के साथ FGIICL (Future Generali India Insurance Company) और FGILICL के तहत साझेदारी करेगा, जो RBI की शर्तों और IRDAI (बीमा क्षेत्र के नियामक प्राधिकरण) की मंजूरी के अधीन होगी।

एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 नवंबर 2024 को अपने लेटर के जरिए से बैंक को जनराली ग्रुप के साथ FGIICL और FGILICL के तहत ज्वाइंट वेंचर के जरिए से बीमा बिजनेस में एंट्री की मंजूरी दी है, जो निर्धारित शर्तों और IRDAI की मंजूरी के अधीन है।

RBI की मंजूरी के बाद भारत सरकार की प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अक्टूबर में केन्द्रीय बैंक को Future Generali India Insurance Company Ltd (FGIICL) और Future Generali India Life Insurance Company Ltd (FGILICL) में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी थी।

FGIICL व्यक्तिगत, वाणिज्यिक, सामाजिक और ग्रामीण बीमा प्रदान करता है, जबकि FGILICL-  ULIPs, स्वास्थ्य बीमा और रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स समेत विभिन्न योजनाएं प्रदान करता है।
अगस्त में बैंक ने Future Enterprises Ltd (FEL) की इन बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी के लिए सफल बोली लगाई, इसके बाद 2022 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के जरिए FEL की प्रमुख कंपनी, Future Retail Ltd (FRL) के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया शुरू की गई थी।

सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा-महायुति गठबंधन की निर्णायक जीत के बाद PSU शेयरों में सामान्य रूप से तेजी देखी गई, जिसमें PFC, IRFC, BEL, RVNL, Bharat Dynamics, NBCC (India), GAIL, CONCOR और SAIL में 3-8% तक को फायदा हुआ। पिछले एक साल में, केन्द्रीय बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 23% की वृद्धि हुई है, जो Nifty 50 इंडेक्स की 22% की वृद्धि के साथ मेल खाती है।

डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
