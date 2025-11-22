scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार1:1 बोनस शेयर और हिस्सेदारी बेचने की खबर से रॉकेट बना ₹20 से सस्ता यह शेयर, 26 नवंबर को होगा बड़ा फैसला

1:1 बोनस शेयर और हिस्सेदारी बेचने की खबर से रॉकेट बना ₹20 से सस्ता यह शेयर, 26 नवंबर को होगा बड़ा फैसला

बीते शुक्रवार 21 नवंबर को स्टॉक में 10% का अपर सर्किट लगा था और शेयर बीएसई पर 10% उछलकर 9.58 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 283.85 करोड़ रुपये का है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2025 13:10 IST

Penny Stock: फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट सर्विसेज में काम करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (Pro Fin Capital Services Ltd) का शेयर सोमवार 24 नवंबर को निवेशकों की रडार पर रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आगामी 26 नवंबर को कंपनी स्टेक सेल और बोनस शेयर जारी करने को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। 

advertisement

बीते शुक्रवार 21 नवंबर को स्टॉक में 10% का अपर सर्किट लगा था और शेयर बीएसई पर 10% उछलकर 9.58 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 283.85 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ने दी बड़ी जानकारी

हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसका बोर्ड आगामी 26 नवंबर 2025 को बैठक करेगा। इस बैठक में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही बोर्ड Excellence Creative Ltd, Hong Kong से मिले लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) पर भी विचार करेगा।

25% स्टेक सेल की संभावना

14 नवंबर को Pro Fin Capital ने बताया था कि उसे Excellence Creative Ltd से एक LOI मिला है। इसमें हांगकांग स्थित यह कंपनी Pro Fin Capital Services Ltd में 25% तक हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। 

कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि Excellence Creative Limited ने Pro Fin Capital की इक्विटी में ₹22 प्रति शेयर की प्रस्तावित कीमत पर 25% तक हिस्सेदारी खरीदने की नॉन-बाइंडिंग इच्छा जताई है।

अगर यह डील आगे बढ़ती है, तो स्टेक सेल ₹22 प्रति शेयर के प्रस्तावित प्राइस पर होगी- लेकिन यह ड्यू डिलिजेंस और सभी जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी मिलने पर ही पूरा हो सकेगा।

26 नवंबर को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट का हो सकता है ऐलान

इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 26 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में बोनस इश्यू पर भी चर्चा करेंगे। आपकी बता दें कि 10 अक्टूबर 2025 को हुई मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1:1 के रेश्यो में बोनस इश्यू जारी करने पर विचार किया था और उसे मंजूरी दी थी। अब कंपनी अपने 26 नवंबर वाली बैठक में बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट भी तय कर सकती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 22, 2025