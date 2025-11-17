प्रो फिन कैपिटल की 25% हिस्सेदारी खरीदने को तैयार है हांग-कांग की ये कंपनी! 10 रुपये से कम है शेयर का भाव

Penny Stock: एनबीएफसी कंपनी, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (Pro Fin Capital Services Ltd) के शेयर में आज 10% का लोअर सर्किट लगा है। कंपनी का शेयर दोपहर 2:11 बजे तक बीएसई पर 9.99% या 0.92 रुपये टूटकर 8.29 रुपये पर स्थिर था।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे 25% हिस्सेदारी की संभावित डील के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) मिला है। कंपनी के मुताबिक, हांग-कांग की Excellence Creative Ltd ने Pro Fin Capital में 25% तक इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने में रुचि दिखाई है।

प्रस्तावित डील ₹22 करोड़ में होने की संभावना है। फाइलिंग के मुताबिक यह LOI दोनों पार्टी की ओर से शुरुआती रुचि दिखाता है। कंपनी ने बताया कि Pro Fin Capital का बोर्ड इस LOI और संभावित ट्रांजैक्शन पर अपने अगले बोर्ड मीटिंग में विचार करेगा।

कंपनी के डायरेक्टर अभय गुप्ता ने कहा कि Pro Fin Capital ट्रेडिंग, क्रेडिट और एडवाइजरी सर्विसेज को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और बेहतर कैपिटल अलोकेशन के जरिए अपने क्लाइंट्स और शेयरहोल्डर्स को लंबे समय तक भरोसेमंद ग्रोथ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Pro Fin Capital Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 443% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ 13.37 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले सिर्फ 2.46 करोड़ रुपये था। इसी दौरान कंपनी की टोटल इनकम भी 540% बढ़कर 44.62 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल यह 6.97 करोड़ रुपये थी।

H1 FY26 में भी रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज का नेट प्रॉफिट 15.91 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के 3.78 करोड़ रुपये के मुनाफे से 320% ज़्यादा है। इसी दौरान कंपनी की टोटल इनकम 55.14 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जो पिछले साल की इसी अवधि की इनकम (15.82 करोड़ रुपये) के मुकाबले 249% अधिक है।

Pro Fin Capital के बारे में

जुलाई 1991 में स्थापित, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड एक एनबीएफसी है, जो आरबीआई और सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। कंपनी पूंजी बाजार व्यापार, डिपॉजिटरी सेवाएं और व्यक्तियों/व्यवसायों को शॉर्ट टर्म लोन देती है।