ये प्राइवेट Defence Stock भरेगा निवेशकों की झोली! जानिए नया टारगेट

डिफेंस शेयरों की चाल समझने के लिए अगर आप Nifty India Defence Index को देखें तो गिरावट का दौर दिखेगा। पिछले 3 महीने में ये इंडेक्स -7.7% नीचे जा चुका है तो वहीं बीते एक महीने में -4.6% नेगेटिव रिटर्न मिला है। अब यहां सवाल है कि ठंडे पड़े डिफेंस शेयरों में कोई ऐसा स्टॉक है जो निवेशकों की झोली भर सकता है? आइये इसका जवाब जानते हैं।

डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म Canara Bank securities ने एक डिफेंस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज का लगता है कि स्टॉक में करेक्शन का दौर खत्म हो चुका है और शेयर नई तेजी के लिए तैयार है। कंपनी का नाम Astra Microwave Products है।

बिजनेस और फंडामेंटल्स

Astra Microwave की स्थापना साल 1991 में कुछ नामचीन वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। ये कंपनी डिफेंस, स्पेस, टेलिकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी यानि अंतरिक्ष-विज्ञान में माइक्रोवेव सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स और सब-सिस्टम के लिए काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप ₹ 8,403 करोड़ रुपए है। कंपनी पर 266 करोड़ का कर्ज है। वहीं जून 2024 के आधार पर इसका स्टैंडअलोन ऑर्डर बुक 2099 करोड़ रुपए है। कंसोलिडेटेड आधार पर ऑर्डर बुक 2365 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी 1000-1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल करने की बात कर रहा है। स्टैंडअलोन बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन 16-18% रहने का गाइडेंस है।

नया टारगेट

Astra Microwave Products का स्टॉक फिलहाल 896 रुपए प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा है। Canara Bank securities का मानना है कि इस स्टॉक में आगे कमाई का मौका है। ब्रोकरेज ने अगले 7-8 हफ्तों के लिहाज सें इस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी Astra Microwave Products में खरीद की सलाह दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक पहला टारगेट 940 रुपए का बनता है और दूसरा टारगेट 1030 रुपए का है। वहीं अगर शेयर में गिरावट आई है तो 830 रुपए की रेंज में स्टॉपलॉस भी दिया गया है।

प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 6.54% है तो वहीं FIIs की होल्डिंग 4.67% है। DIIs यानि घरेलू निवेशकों ने

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।