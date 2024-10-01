288 रुपये से 1,835 रुपये पहुंचा ये शेयर, अब 13 परसेंट नीचे, क्या करें



प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों ने पिछले पांच सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस दौरान रियल्टी स्टॉक में 535% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, मल्टीबैगर स्टॉक में पिछले दो हफ्तों में 6% की गिरावट और तीन महीनों में 2% की गिरावट के साथ करेक्शन मोड में है। प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयर ने इस साल 24 जून को 2,072.75 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई से 13% की गिरावट दर्ज की है। रियल एस्टेट स्टॉक में एक साल में बहुत अधिक अस्थिरता देखी गई है, जिसका एक वर्ष का बीटा 1.3 है। ये स्टॉक एक्सिस सिक्योरिटीज की टॉप पिक में से एक है। इसने रियल्टी स्टॉक के लिए 2,195 रुपये का टारगेट प्राइस बनाए रखा है। एन्टीक ब्रोकिंग ने इस शेयर के लिए 2,198 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने इस शेयर के लिए 2060 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है।

प्रेस्टीज एस्टेट्स देश के अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।