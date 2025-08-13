scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारविस्फोटक तेजी! एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में 16% की ताबड़तोड़ रैली - ये है वजह

विस्फोटक तेजी! एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में 16% की ताबड़तोड़ रैली - ये है वजह

दोपहर 1:22 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 16.23% या 69.30 रुपये चढ़कर 496.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 16.15% या 68.95 रुपये की तेजी के साथ 495.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 13, 2025 13:36 IST

Premier Explosives Share Price: विस्फोटक बनाने वाली कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स (Premier Explosives Ltd) के शेयरों में आज छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज 16% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है।

दोपहर 1:22 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 16.23% या 69.30 रुपये चढ़कर 496.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 16.15% या 68.95 रुपये की तेजी के साथ 495.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था। आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 487.05 रुपये पर खुला था और इसने अपने इंट्राडे हाई 498.60 रुपये को टच किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों आई ये तेजी?

स्टॉक में यह तेजी जून तिमाही के मजबूत नतीजों और ऑर्डर पाइपलाइन में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आई। Q1 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 110% बढ़कर ₹15 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹7 करोड़ था। रेवेन्यू 72% उछलकर ₹142 करोड़ पर पहुंचा, जिसमें डिफेंस और स्पेस सेगमेंट का योगदान 86% और बल्क एक्सप्लोसिव्स का 14% रहा।

EBITDA 35% बढ़कर ₹20.9 करोड़ हो गया, हालांकि मार्जिन 400 बेसिस प्वाइंट घटकर 14.68% पर आ गया। इसकी वजह ऊंची मटीरियल कॉस्ट रही, जो पिछले साल के 41% से बढ़कर इस बार बिक्री का 66% हो गई। दूसरी ओर, अन्य खर्च ₹18 करोड़ से घटकर ₹9 करोड़ रह गए।

ऑर्डर बुक में मजबूती

जून तिमाही के अंत तक कंपनी की ऑर्डर बुक 32% बढ़कर ₹988.5 करोड़ हो गई, जो FY25 के अंत में ₹750 करोड़ थी। इसमें डिफेंस ऑर्डर का हिस्सा 87%, एक्सप्लोसिव्स का 7% और सर्विसेज का 6% है।

कंपनी के बोर्ड ने ग्रोथ प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए ₹300 करोड़ जुटाने की मंजूरी भी दी है।

Premier Explosives Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 30 प्रतिशत से अधिक चढ़ा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 13, 2025