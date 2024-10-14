scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPremier Energies shares: देखते ही देखते 10 परसेंट भाग गया स्टॉक

Premier Energies shares: देखते ही देखते 10 परसेंट भाग गया स्टॉक

प्रीमियर एनर्जीज के शेयरों में आज 10 परसेंट की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि उसकी सहायक कंपनियों को 765 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। बीएसई पर शेयर 9.92% बढ़कर 1217 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 1107.10 रुपये था। आज बीएसई पर करीब 2.14 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 14, 2024 15:05 IST
Premier Energies shares: देखते ही देखते 10 परसेंट भाग गया स्टॉक
Premier Energies shares: देखते ही देखते 10 परसेंट भाग गया स्टॉक

प्रीमियर एनर्जीज के शेयरों में आज 10 परसेंट की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि उसकी सहायक कंपनियों को 765 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। बीएसई पर शेयर 9.92% बढ़कर 1217 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 1107.10 रुपये था। आज बीएसई पर करीब 2.14 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। 

advertisement

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, "हम आपको सूचित करते हैं कि प्रीमियर एनर्जीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड की दोनों सहायक कंपनियां हैं, ने विभिन्न ग्राहकों से 765 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के कई ऑर्डर प्राप्त किए हैं और उन्हें स्वीकार किया है। इन ऑर्डर में सौर मॉड्यूल के लिए 632 करोड़ रुपये और सौर सेल के लिए 133 करोड़ रुपये शामिल हैं।

"इन मॉड्यूलों की आपूर्ति जुलाई 2025 में शुरू होने वाली है।8 घरेलू ग्राहकों और 1 विदेशी ग्राहक से कई ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ 27 अगस्त से 29 अगस्त तक खुला था। कंपनी ने अपने शेयर बिक्री के माध्यम से लगभग 2,830.40 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 1,291.40 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 3.42 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 14, 2024