Premier Energies shares: देखते ही देखते 10 परसेंट भाग गया स्टॉक

प्रीमियर एनर्जीज के शेयरों में आज 10 परसेंट की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि उसकी सहायक कंपनियों को 765 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। बीएसई पर शेयर 9.92% बढ़कर 1217 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 1107.10 रुपये था। आज बीएसई पर करीब 2.14 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, "हम आपको सूचित करते हैं कि प्रीमियर एनर्जीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड की दोनों सहायक कंपनियां हैं, ने विभिन्न ग्राहकों से 765 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के कई ऑर्डर प्राप्त किए हैं और उन्हें स्वीकार किया है। इन ऑर्डर में सौर मॉड्यूल के लिए 632 करोड़ रुपये और सौर सेल के लिए 133 करोड़ रुपये शामिल हैं।

"इन मॉड्यूलों की आपूर्ति जुलाई 2025 में शुरू होने वाली है।8 घरेलू ग्राहकों और 1 विदेशी ग्राहक से कई ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ 27 अगस्त से 29 अगस्त तक खुला था। कंपनी ने अपने शेयर बिक्री के माध्यम से लगभग 2,830.40 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 1,291.40 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 3.42 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।