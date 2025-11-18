520 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक! इस स्मॉल कैप कंपनी के Q2 नतीजे भी शानदार - रडार पर शेयर

Small Cap Stock: एनएसई पर लिस्ट 274.63 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन (गुजरात) लिमिटेड (Power & Instrumentation (Gujarat) Limited) का शेयर पिछले 5 दिन में 8 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। हाल ही में कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए बताया था कि Q2 में उसकी कुल इनकम 27% से ज्यादा बढ़ी है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:55 बजे तक एनएसई पर 1.22% या 1.93 रुपये गिरकर 156.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Power & Instrumentation Q2 FY26 Results

कंपनी ने 14 नवंबर को सितंबर तिमाही (Q2 FY26) और H1FY26 के नतीजे जारी किए। Q2FY26 में कुल आय ₹70.91 करोड़ रही, जो सालाना आधार पर 27.2% ज्यादा है। EBITDA 19.8% बढ़कर ₹7.24 करोड़ पहुंचा, जबकि नेट प्रॉफिट 21.11% बढ़कर ₹4.71 करोड़ रहा।

पहली छमाही में कुल आय ₹112.46 करोड़ रही, यानी 37.57% की उछाल। H1 में EBITDA ₹11.52 करोड़ रहा, लगभग 19% की बढ़त के साथ। इस अवधि में नेट प्रॉफिट 27.29% बढ़कर ₹7.33 करोड़ रहा।

कंपनी ने कहा कि उसकी ऑर्डर बुक 14 नवंबर 2025 तक ₹520 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें अधिकतर प्रोजेक्ट 12-15 महीने में पूरे होंगे। कंपनी के पास ₹200 करोड़ से अधिक की बिडेड टेंडर पाइपलाइन भी है। हाल के ऑर्डर ₹133.67 करोड़ के हैं- जिनमें ₹102.78 करोड़ के RDSS के तहत ग्रामीण बिजलीकरण के काम और ₹9.50 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा Peaton Electrical में 51.06% हिस्सेदारी खरीदने से ₹31.80 करोड़ की ऑर्डर बुक जुड़ गई है।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पद्मराज पद्मनाभन पिल्लै ने कहा कि मजबूत ऑर्डर इनफ्लो और असरदार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। सरकार की तरफ से मिले नए ग्रामीण बिजलीकरण प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पहल में हमारी मौजूदगी और मजबूत की है।

कंपनी ने बताया कि ₹102.78 करोड़ का अजमेर विद्यु्त वितरण निगम लिमिटेड से मिला बिजलीकरण प्रोजेक्ट 15 महीने में पूरा होगा। गुजरात में ₹9.50 करोड़ का 5 MWp सोलर EPC प्रोजेक्ट छह महीने में पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा उदयपुर एयर टर्मिनल पर ₹2.59 करोड़ का ELV रेसवे और केबल ट्रे सिस्टम प्रोजेक्ट भी मिला है।