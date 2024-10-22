PNC Infratech स्टॉक में भारी गिरावट के बीच ऐसी गलती न करें निवेशक?

PNC Infratech के शेयरों में गिरावट का दूसरा दिन है। पिछले दो दिनों में स्टॉक 34 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया है। निवेशकों के बीच अफरा-तफरी का माहौल है। तो ऐसे में स्टॉक में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, आइये जानते हैं।

सोमवार को 20 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगने के बाद मंगलवार को भी स्टॉक निचले सर्किट पर लॉक हो गया। देखते ही देखते स्टॉक 335 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आ गया है। सोमवार को स्टॉक 366.80 रुपये के भाव पर बंद हुआ। अब निवेशक समझना चाहते हैं आगे क्या करना चाहिए?

क्या करें निवेशक?

मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि स्टॉक पर 330 पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। इस लेवल पर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसके बाद आखिरी सपोर्ट 300 रुपए प्रति शेयर के पास है। मौजूदा लेवल से स्टॉक में आगे और भी गिरावट आ सकती है। निवेशकों को बॉटम फिशिंग की रणनीति को नजरअंदाज करने की सलाह है।

क्या होती है बॉटम फिशिंग?

बॉटम फिशिंग स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ एक जरूरी टर्म है। इसकी चर्चा आमतौर पर मंदी के दौर में जोर पकड़ती है। इसमें निवेशक उन शेयरों में खरीदारी की कोशिश करते हैं, जिनका बाजार भाव उनकी नजर में कम होता है। बॉटम फिशिंग करने का यही तर्क है कि मंदी में कभी-कभार शेयरों का भाव उनके वास्तविक वैल्यू से बहुत नीचे आ जाते हैं। इससे वो आम समय के मुकाबले शेयर निवेश के लिहाज से काफी आकर्षक हो जाते हैं।निवेशक इस उम्मीद में कम भाव पर शेयर खरीदते हैं कि जब शेयर में वापस तेजी लौटेगी तब उनके भाव में उछाल आएगा।

क्यों गिर रहा है स्टॉक?

दरअसल कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट का कारण इसकी दो सहायक कंपनियों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जरिए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब कंपनी एक साल तक टेंडर प्रक्रिया में भाग भाग नहीं ले पाएगी।

PNC Infratech और इसकी सहायक कंपनियां, PNC Khajuraho Highways Pvt. Ltd. और PNC Bundelkhand Highways Pvt. Ltd. को 18 अक्टूबर को मंत्रालय के सामने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था, जो कि इस साल जून और अगस्त में CBI के जरिए दर्ज FIR और चार्ज शीट के संबंध में है।

कंपनी ने जानकारी दी है कि कंपनी के चल रहे प्रोजेक्ट्स जिसमें डेवलपमेंट, निर्माण और O&M गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही दूसरी गतिविधियों पर प्रभाव का वैल्यूएशन किया जाएगा और सूचित किया जाएगा।

जून तिमाही के अंत में, PNC Infratech ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ₹8,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के ऑर्डर हासिल करने का अनुमान लगाया था और यह ₹5,000 करोड़ के ऑर्डर से ऊपर है, जहां कंपनी सबसे कम बोलीदाता है। पूरे साल के लिए, कंपनी पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू वढ़ोतरी में 10% की गिरावट से लेकर स्थिर रहने का अनुमान लगा रही है, जबकि पहले के अनुमान में 10% बढ़ोतीकी बात की गई थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।