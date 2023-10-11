Plaza Wires के शेयर 12 अक्टूबर को होंगे लिस्ट, कितना मिलेगा गेन?

Plaza Wires गुरुवार को दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है और कंपनी दलाल स्ट्रीट में एक अच्छी शुरुआत करने के लिए तैयार है, जैसा कि ग्रे मार्केट रुझानों से संकेत मिल रहा है। ग्लोबल चिंताओं के बीच प्लाजा वायर्स 23-25 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के ग्रे मार्केट प्रीमियम पर कमांड कर रहा था, जो 54 रुपये के इश्यू प्राइस पर 43-45% की लिस्टिंग गेन्स का अनुमान दे रहा है। स्टॉक पर नज़र रखने वाले विश्लेषक निवेशकों के लिए मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें पहले कारोबारी सत्र में प्रॉफिट बुक करने का सुझाव दे रहे हैं। प्लाजा वायर्स का आईपीओ 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच बोली के लिए खुला था। कंपनी ने 277 शेयरों के लॉट साइज के साथ 51-54 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में अपने शेयर पेश किए थे। यह एक छोटा सा इश्यू था, जिसने अपनी प्रारंभिक पेशकश के माध्यम से 71 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक जुटाया, जो 1,32,00,158 नए इक्विटी शेयरों की बिक्री थी।

योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के नेतृत्व में चार दिवसीय बोली प्रक्रिया के दौरान प्लाजा वायर्स के मुद्दे को कुल मिलाकर 160.97 गुना सब्सक्राइब किया गया था, जिसका हिस्सा 42.84 गुना बुक किया गया था। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए आवंटन में 388.09 गुना मजबूत बोली लगी। और खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित कोटा 374.81 गुना सब्सक्राइब हुआ था। प्लाजा वायर्स तार और केबल बनाती है, एलटी एल्यूमीनियम केबल और फास्ट-मूविंग इलेक्ट्रिकल सामान (एफएमईजी) की बिक्री और विपणन करती है।