Piramal Pharma के शेयर में 17% की तूफानी तेजी! घाटे से मुनाफे में लौटी कंपनी, FY27 के लिए बढ़ाया आउटलुक

फार्मा सेक्टर की कंपनी, पिरामल फार्मा लिमिटेड (Piramal Pharma Ltd) के शेयरों में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर इंट्राडे कारोबार में 17 फीसदी तक उछलकर 234.25 रुपये पर पहुंच गए।

दोपहर 1 बजे तक कंपनी का स्टॉक बीएसई पर 17.31% या 34.35 रुपये की तेजी के साथ 232.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 17.14% या 34.07 रुपये की तेजी के साथ 232.79 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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इस तेजी के पीछे की वजह कंपनी के दूसरी तिमाही के शानदार नतीजे और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बेहतर आउटलुक है। कंपनी पिछले साल के घाटे से निकलकर मुनाफे में लौट आई है और उसके कारोबार के अलग-अलग हिस्सों में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है।

घाटे से मुनाफे में लौटी कंपनी

पिरामल फार्मा ने जुलाई-सितंबर तिमाही यानी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 6 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 99 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था।

कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 28 फीसदी बढ़कर 2,617 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,044 करोड़ रुपये था। कंपनी के तीनों कारोबारों में अच्छी बढ़ोतरी ने इस प्रदर्शन को सहारा दिया।

EBITDA में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी

कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी सुधार देखने को मिला। दूसरी तिमाही में पिरामल फार्मा का एबिटडा बढ़कर 349 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 159 करोड़ रुपये था।

एबिटडा मार्जिन भी 7.8 फीसदी से बढ़कर 13.3 फीसदी पहुंच गया। कंपनी के मुताबिक, उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल, कारोबार का विस्तार, लागत पर नियंत्रण और कामकाज में सुधार से मुनाफे की स्थिति मजबूत हुई।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी ने 12 नियामकीय निरीक्षण और 110 ग्राहक ऑडिट सफलतापूर्वक पूरे किए। कंपनी ने बताया कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US FDA) के निरीक्षणों में उसके रिकॉर्ड में कोई आधिकारिक कार्रवाई की जरूरत वाली श्रेणी नहीं रही।

तीनों कारोबारों ने दिया ग्रोथ को सहारा

पिरामल फार्मा की चेयरपर्सन नंदिनी पिरामल ने बताया कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (CDMO) कारोबार में 28 फीसदी की वृद्धि हुई। मजबूत ऑर्डर और बेहतर क्रियान्वयन से इस कारोबार को फायदा मिला।

कंपनी के कंज्यूमर हेल्थकेयर कारोबार में 14 फीसदी और कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स (CHG) कारोबार में 24 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। CHG कारोबार को अमेरिका के बाहर इनहेलेशन एनेस्थीसिया की बिक्री और केनालॉग कारोबार के एकीकरण से मदद मिली।

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FY27 के लिए बढ़ाया ग्रोथ आउटलुक

पहली छमाही के प्रदर्शन और कारोबार में जारी मजबूती को देखते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना आउटलुक बढ़ा दिया है। अब कंपनी को पूरे वित्त वर्ष में रेवेन्यू ग्रोथ 19 से 20 फीसदी रहने की उम्मीद है। साथ ही, कंपनी ने मुनाफे में भी उल्लेखनीय सुधार की संभावना जताई है।