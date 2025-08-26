बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का धमाका, इस फार्मा कंपनी ने किया बड़ा एलान

सोमवार को वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स (Welcure Drugs & Pharmaceuticals) ने अपने निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। कंपनी के बोर्ड ने बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और साथ ही फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को जोड़ना है।

बता दें कि मंगलवार को कंपनी के शेयर ₹10.77 के भाव पर लॉक हो गए हैं।

बोनस शेयर का ऐलान

कंपनी ने बोनस शेयर देने की घोषणा की है। इसके तहत हर 10 शेयर पर निवेशकों को 1 बोनस शेयर मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर हैं, तो आपको 10 अतिरिक्त बोनस शेयर दिए जाएंगे। बोनस शेयर मिलने से निवेशकों की होल्डिंग बढ़ेगी और कंपनी के प्रति भरोसा और मजबूत होगा।

स्टॉक स्प्लिट से बढ़ेगी पहुंच

बोर्ड ने 10:1 स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है, उसे 10 छोटे शेयरों में बांट दिया जाएगा, जिनकी फेस वैल्यू ₹1-₹1 होगी। स्टॉक स्प्लिट से छोटे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना आसान हो जाएगा और ट्रेडिंग में भी लिक्विडिटी बढ़ेगी।

80 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

कंपनी ने बताया कि वह क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए ₹80 करोड़ तक जुटाने की योजना बना रही है। यह पैसा कंपनी के एक्सपेंशन प्लान और नई परियोजनाओं में लगाया जाएगा। खासतौर पर कंपनी ने हाल ही में 70-80 करोड़ रुपये के निवेश से एक एग्रो-फार्मा रिसर्च लेबोरेटरी बनाने की योजना भी बनाई है।

शानदार नतीजों के बाद बड़ा फैसला

कंपनी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1FY26) के दमदार नतीजे पेश किए थे। इसी के बाद से निवेशकों का रुझान कंपनी के शेयर की तरफ बढ़ा है। अब बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट के फैसले से निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ने की उम्मीद है।