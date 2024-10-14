scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार2 रुपए के स्टॉक में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट, NBFC कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

2 रुपए के स्टॉक में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट, NBFC कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

2 रुपए से भी सस्ते पेनी स्टॉक में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक का भाव 1.50 रुपए पर पहुंच गया। आइये जानते हैं कि शेयरों में तेजी की वजह क्या है?

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 14, 2024 14:38 IST

2 रुपए से भी सस्ते पेनी स्टॉक में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक का भाव 1.50 रुपए पर पहुंच गया। आइये जानते हैं कि शेयरों में तेजी की वजह क्या है?

क्यों रॉकेट बना स्टॉक?
पेनी स्टॉक Standard Capital Markets का शेयर सोमवार को 20% बढ़कर ₹1.50 पर पहुँच गए, जो पिछले बंद भाव ₹1.26 से ऊपर था। दरअसल इस तेजी के पीछे कंपनी का बड़ा एलान है। Standard Capital Markets ने बताया है कि उन्होंने इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल (IFPs) खरीदने के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जीरो-कॉस्ट EMI योजना का एलान किया है। 
IFPs क्लास को आधुनिक बनाने के इस कदम से स्कूलों को चाक और मार्कर्स जैसे चीजों से छुटकारा मिलेगा। कंपनी की ओर से कहा गया है कि ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 6% बच्चों को अस्थमा है, जो 3 करोड़ बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। जिनकी स्थिति खराब हवा की गुणवत्ता, जिसमें स्कूलों में चाक की धूल भी शामिल है। जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ती है। इस फैसले से ही निवेशकों के बीच इस पेननी स्टॉक में रुचि बढ़ गई। आपको बता दें कि कंपनी NBFC बिजनेस से जुड़ी हुई है।

advertisement

कंपनी का बयान
 Quicktouch के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव जिंदल का कहना है कि हमें विश्वास है कि शिक्षा का भविष्य डिजिटल परिवर्तन में है और इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख कॉम्पोनेंट हैं। हमारी जीरो-कॉस्ट EMI पहल स्कूलों को इस अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने की अनुमति देती है बिना किसी वित्तीय बोझ के। यह शिक्षा और समाज के लिए बेहतरीन स्थिति  है। वित्तीय दृष्टिकोण से स्टैंडर्ड कैपिटल अपने AUM पर सालाना 15 से 16 प्रतिशत मुनाफे की उम्मीद करता है बिना शैक्षणिक संस्थानों पर बोझ बढ़ाए। कंपनी ने इस नए बिजनेस में ₹100 करोड़ का निवेश किया है, जो ये दर्शाता है कि वह वित्तीय और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में शेयरधारकों के लिए वैल्यू पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्टैंडर्ड कैपिटल ने 25 सितंबर 2024 को एक व्यापक फंड जुटाने का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य भारत भर में रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मॉबिलिटी समाधानों में सहायता करना है। यह परियोजना कंपनियों को ग्रीन सॉल्यूशन समाधान लागू करने में मदद करेगी, जिससे एक अधिक फाइनेंशियल और टिकाऊ रेन्यूएबल एनर्जी वातावरण बनेगा। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 14, 2024