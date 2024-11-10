68 पैसे के स्टॉक में सोमवार को दिखेगा एक्शन! कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

पेनी स्टॉक श्रेष्ठ फिनवेस्ट (Srestha Finvest) सोमवार यानि 11 नवंबर को निवेशकों की रडार पर रहेगा। दरअसल स्टक को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है। जिसके चलते शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। आइये जानते हैं कंपनी की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है।

Srestha Finvest ने शेयर बाजार को जानकारी में बताया है कि कंपनी ने 8 नवंबर को अपनी एक्सट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानि EGM में क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए 100 करोड़ रुपये जुटाने के प्लान को मंजूरी दे दी है। इस खबर का असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। वहीं इस पेनी स्टॉक में दिलचस्पी रखने वाले निवेशक पहले से ही इस स्टॉक पर नजर गढ़ाए बैठे हुए हैं।

आपको बता दें कि क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एक तरीका है जिसके जरिए कंपनी कुछ खास संस्थागत निवेशकों को अपने शेयर बेचकर पैसा जुटाती है। अब श्रेष्ठ फिनवेस्ट ने 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 93 करोड़ शेयर जारी करने का फैसला लिया है। इन शेयरों की इश्यू प्राइस 1.05 रुपये रखी गई है। कंपनी का ये कदम उसके लिए पैसा जुटाने का एक तरीका है, ताकि वो अपनी कारोबारी जरूरतें पूरी कर सके और आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सके।

स्टॉक स्पिल्ट

इससे पहले भी कंपनी ने अपने शेयरों में बदलाव किया था। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने अपने शेयरों का बंटवारा किया था। पहले एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये थी, जो अब घटकर 1 रुपये हो गई है, जबकि 2016 में भी स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जब कंपनी ने एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा था और तब फेस वैल्यू 2 रुपये हो गई थी।

शेयरों की चाल देखें तो पिछले एक महीने में शेयर ने 23 प्रतिशत का नेगेटिन रिटर्न दिया है। बीते 6 महीने में 17 प्रतिशत स्टॉक भागा है। तो वहीं एक साल में 15 प्रतिशत रिटर्न मिला है।

