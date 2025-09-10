Penny Stock: कॉन्ट्रैक्ट खेती और ग्रीनहाउस टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाली कृषि क्षेत्र की स्मॉल कैप कंपनी स्प्राइट एग्रो (Spright Agro Ltd) के शेयरों में आज 4% की तेजी देखने को मिल रही है। 2 रुपये से कम वाले इस पेनी स्टॉक में सुबह 10:49 बजे तक बीएसई के डेटा के मुताबिक कुल 2,55,25,682 (2.55 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। सुबह 11:20 बजे तक कंपनी का शेयर 4.32% या 0.06 रुपये चढ़कर 1.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अहमदाबाद स्थित स्प्राइट एग्रो लिमिटेड ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने से ठीक पहले दो बड़ी जानकारी दी जिसके बाद से आज स्टॉक में यह तेजी देखने को मिल रही है।

कंपनी ने बताया कि वो आगामी 18 सितंबर 2025 को 10:1 के रेश्यो में बोनस इश्यू और 100% का डिविडेंड देने पर विचार करने के लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग करेगी। 10:1 के रेश्यो में बोनस इश्यू का मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा इक्विटी शेयरों के बदले 10 शेयर बोनस के रूप में देगी।

मंगलवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने यह भी बताया कि वो एग्रीटेक से जुड़े नए बिज़नेस में कदम रखने पर विचार करेगी, ताकि मौजूदा कृषि व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए वह खुद से शुरुआत करने, साझेदारी करने, टेक्नोलॉजी लेने या नई कंपनी बनाने जैसे विकल्प देख सकती है।

स्प्राइट एग्रो लिमिटेड के एमडी अक्षयकुमार पटेल ने कहा कि कंपनी अपने विकास और कामकाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिति को मजबूत कर रही है। हम इनोवेशन और बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इसके अलावा बोर्ड मेंबर्स कृषि टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई संभावनाओं पर भी विचार करेंगे, जैसे:

स्मार्ट खेती और ऑटोमेशन: सेंसर, ड्रिप सिंचाई, मौसम डेटा और AI की मदद से फसल की पैदावार बढ़ाना।

ड्रोन टेक्नोलॉजी: ड्रोन से फसल की निगरानी, छिड़काव और बीजारोपण करना।

डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म: किसानों के लिए पारदर्शी और सुरक्षित ऑनलाइन बिक्री की सुविधा।

भंडारण और सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी: फसल की गुणवत्ता बनाए रखने और नुकसान कम करने के लिए IoT आधारित ट्रैकिंग।

किसान सेवा प्लेटफॉर्म: सॉफ्टवेयर से खेती की सलाह, बीमा और फाइनेंस की जानकारी।

कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट खेती: ग्रीनहाउस और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीक से बेहतर उत्पादन।

इन सभी तकनीकों को पायलट प्रोजेक्ट और साझेदारियों के जरिए परखा जाएगा।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 62.02 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया, जो पिछले साल की पहली तिमाही से 17.38% ज्यादा है। इसी अवधि में शुद्ध लाभ 9.15 करोड़ रुपये रहा, जो 46.63% की बढ़त है।

कंपनी ने कुल 299 करोड़ रुपये के कृषि वस्तुओं के ऑर्डर पूरे किए हैं, जिसमें अभयनाथ ट्रेडलिंक को 102 करोड़, सैज़ एंटरप्राइज को 97 करोड़ और लक्षम कॉमट्रेड को 100 करोड़ रुपये के ऑर्डर शामिल हैं।