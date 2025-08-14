scorecardresearch
Penny Stock: Q1 Result के बाद 3% गिरा शेयर, जबकि जून तिमाही में मुनाफे और कमाई में हुई बढ़ोतरी

सिंधु ट्रेड लिंक ने अप्रैल-जून 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही कंपनी की कमाई और मुनाफा में अच्छा उछाल दिखाया है। तिमाही नतीजे के बाद कंपनी के शेयर 3 फीसदी गिर गए।

Priyanka Kumari
Aug 14, 2025
Penny Stock
सिंधु ट्रेड लिंक (Sindhu Trade Links Ltd) ने अप्रैल-जून 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही कंपनी की कमाई और मुनाफा में अच्छा उछाल दिखाया है। शानदार तिमाही नतीजे के बाद भी कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। दोपहर 12.30 बजे कंपनी के शेयर 3 फीसदी गिरकर ₹23.86 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस?

अप्रैल-जून 2025 में कंपनी की कुल कमाई ₹1,409.92 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹1,271.58 करोड़ थी। कंपनी का टैक्स से पहले मुनाफा (PBT) ₹273.56 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹256.30 करोड़ था। टैक्स देने के बाद भी मुनाफा (PAT) बढ़कर ₹201.46 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल ₹190.78 करोड़ था।

अगर कंपनी और उसकी ग्रुप कंपनियों के पूरे बिजनेस को देखें, तो इस तिमाही में कुल कमाई ₹1,639.26 करोड़ रही, जो पिछले साल ₹1,474.84 करोड़ थी। कंसॉलिडेटेड टैक्स से पहले मुनाफा ₹327.15 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹307.49 करोड़ था। टैक्स के बाद मुनाफा बढ़कर ₹240.04 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹230.37 करोड़ था।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस?

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 27 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले एक साल में स्टॉक में 7 फीसदी की तेजी आई है। लिस्टिंग से लेकर शेयर में 3 फीसदी की तेजी आई है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹39.29 और 52-वीक लो 13 रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Aug 14, 2025