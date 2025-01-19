scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार2 रुपये के Penny Stock में 9 फीसदी से ज्यादा की तेजी, पिछले हफ्ते ही कंपनी ने बांटे Bonus Share

2 रुपये के Penny Stock में 9 फीसदी से ज्यादा की तेजी, पिछले हफ्ते ही कंपनी ने बांटे Bonus Share

Penny Stock: सत्व सुकून लाइफकेयर (Sattva Sukun Lifecare) के शेयर 9 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी ने हाल ही में शेयरधारकों को बोनस शेयर दिया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 19, 2025 08:36 IST

Sattva Sukun Lifecare Share: पिछले हफ्ते शुक्रवार को शेयर बाजार में बिकवाली भरा कारोबार रहा। इस कारोबार के बीच सत्व सुकून लाइफकेयर (Sattva Sukun Lifecare) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 9 फीसदी की बढ़त के साथ  1.51 रुपये पर बंद हुआ। गुरुवार को स्टॉक  1.38 रुपये पर बंद हुआ था।

advertisement

 एक साल पहले 23 जनवरी 2024 को शेयर 52-वीक हाई के लेवल 2.36 रुपये पर पहुंचा था। वहीं जुलाई 2024 में शेयर ने 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर 0.75 पैसे को टच किया।

बढ़ गई प्रमोटरों की हिस्सेदारी

BSE की वेबसाइट के अनुसार चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही यानी दिसंबर तिमाही में कंपनी की शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव आया है। अक्टूबर में प्रमोटर का हिस्सा 3.11 फीसदी था जो दिसंबर तिमाही में 3.63 फीसदी हो गया। इसके अलावा पब्लिक शेयरहोल्डिंग भी 96.37 फीसदी हो गई।

शेयरधारकों को मिला बोनस शेयर (Sattva Sukun Lifecare Bonus Share)

कंपनी ने शेयरधारकों को 3:5 रेश्यो में बोनस शेयर देना का एलान किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी 2025 थी, यानी जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में 17 जनवरी को कंपनी के शेयर थे उन्हें ही बोनस शेयर मिला है। आपको बता दें कि बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं। इसके बाद कंपनी के टोटल शेयरों की संख्या बढ़ जाती है।

शेयर का प्रदर्शन (Sattva Sukun Lifecare Stock Performance)

सत्व सुकून लाइफकेयर के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। BSE Analytics के मुताबिक 6 महीने में कंपनी के शेयर 91.14 फीसदी चढ़े हैं। वहीं साल भर में शेयर ने 26.70 प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पांच सत्रों में शेयर ने 7.09 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का एम-कैप 28.99 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 19, 2025