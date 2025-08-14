Penny Stock: मल्टीबैगर ज्वैलरी स्टॉक आ गया फोकस में, शेयर ने दिया 700% का रिटर्न; भाव है 15 रुपये से कम
Multibagger Share: PC Jeweller के शेयर फोकस में आ गया है। इस स्टॉक का प्राइस 15 रुपये से भी कम है। शेयर ने लॉन्ग टर्म में 700 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
ज्वेलरी सेक्टर की जानी-मानी कंपनी PC Jeweller Ltd के शेयर फोकस में आ गए हैं। गुरुवार के सत्र में कंपनी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। सुबह 11.30 बजे कंपनी के शेयर 1.80 फीसदी की गिरावट के साथ ₹13.09 प्रति शेयर ट्रेड कर रहा था।
स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक कंपनी ने 97,84,800 नए इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये शेयर 9,78,480 फुली कन्वर्टिबल वारंट्स के कन्वर्जन के बाद जारी किए गए।
कंपनी ने बताया कि यह वारंट्स पहले 30 सितंबर 2024 और 11 अक्टूबर 2024 की घोषणाओं के तहत प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए जारी किए गए थे। इन्हें ‘नॉन-प्रमोटर, पब्लिक कैटेगरी’ के दो निवेशकों Hawk Capital Pvt Ltd और Vivek Garg को अलॉट किया गया था। Hawk Capital Pvt Ltd को 71,18,000 शेयर मिले, जिसके लिए ₹3,00,02,370 का भुगतान किया गया। वहीं, Vivek Garg को 26,66,800 शेयर मिले, जिसके लिए ₹1,12,40,562 का भुगतान हुआ। इस कन्वर्जन से कंपनी को कुल ₹4,12,42,932 की राशि मिली है।
इस अलॉटमेंट के बाद कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल ₹692.21 करोड़ से बढ़कर ₹693.19 करोड़ हो गई है। पहले कंपनी के पास 692,21,59,350 शेयर थे, जो अब बढ़कर 693,19,44,150 हो गए हैं। अलॉटमेंट के बाद प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 39.38% से घटकर 39.32% हो गई, जबकि पब्लिक कैटेगरी की हिस्सेदारी 60.62% से बढ़कर 60.68% हो गई।
शेयर की परफॉर्मेंस
पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 23 फीसदी गिरे हैं। वहीं, साल 2025 में अब तक शेयर 19 फीसदी टूटा है। एक साल में शेयर ने 41 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 703 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।