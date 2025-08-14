BPM सर्विस देने वाली कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजा, इस बार कंपनी के मुनाफे और कमाई में हुई बढ़ोतरी
Multibagger Share: One Point One Solutions Limited के शेयर फोकस में आ गए हैं। कंपनी ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। इस तिमाही कंपनी के मुनाफे और कमाई में बढ़ोतरी हुई है।
One Point One Solutions Limited ने अप्रैल-जून 2025 (Q1) के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही कंपनी की कमाई और मुनाफा, दोनों में बढ़ोतरी हुई है। आज कंपनी के शेयर ₹46.38 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।
कैसी रही कंपनी के तिमाही नतीजे
इस तिमाही में कंपनी की कुल कमाई ₹59.42 करोड़ रही, जो पिछले साल की ₹48.85 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी का मुनाफा भी बढ़कर ₹7.60 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी समय यह ₹6.03 करोड़ था। कंपनी का EPS इस तिमाही में ₹0.29 रहा, जो पिछले साल ₹0.28 था।
अगर ग्रुप के पूरे बिजनेस की बात करें, तो इस तिमाही में कुल कमाई ₹74.19 करोड़ रही, जो पिछले साल ₹62.13 करोड़ थी। हालांकि, मुनाफा घटकर ₹5.13 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल यह ₹7.60 करोड़ था। इस बार कंसॉलिडेटेड EPS ₹0.36 रहा, जो पिछले साल के बराबर है।
कंपनी ने बताया कि उसने फरवरी 2024 में ITCube Solutions Pvt. Ltd. में 100% हिस्सेदारी खरीद ली थी। इसमें से 76% शेयर कंपनी के नाम हो चुके हैं और बाकी 24% के लिए देनदारी को अकाउंट में जोड़ा गया है। वन प्वाइंट वन सॉल्यूशंस और इसकी सब्सिडियरीज भारत, अमेरिका, सिंगापुर और यूके में काम कर रही हैं।
शेयर की परफॉर्मेंस
पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 7 फीसदी गिरे हैं। साल 2025 में अब तक स्टॉक में 15 फीसदी टूटा है। एक साल में शेयर ने 28 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर ने पांच साल में 1,611 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।