₹10 का Penny Stock: पहले Lower Circuit फिर Upper Circuit, निवेशकों ने ली राहत भरी सांस

10 रुपए के पेनी स्टॉक के निवेशकों ने थोड़ी राहत भरी सांस ली है। पिछले तीन दिन से भारी गिरावट दर्ज कर रहे इस स्टॉक ने जोरदार कमबैक किया है।

इस शेयर ने FMCG सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी Mishtann Foods के शेयरों जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। बुधवार को शेयर 10 प्रतिशत तक उछला, शेयर ने वापस 10 रुपए की वैल्यू हासिल की है।

मिष्ठान फूड्स के शेयर बुधवार को 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.06 रुपये के लेवल पर ओपन होकर अपना ऑलटाइम लो लेवल हिट किए, लेकिन कुछ देर बाद स्थिति एक दम बदल गई और इस पेनी स्टॉक में बायर्स फिर से एक्टिव हुए और 9 प्रतिशत की तेजी के साथ 9.78 रुपये के लेवल पर अपना इंट्राडे हाई बनाया, जो शानदार रिकवरी को दिखाता है।

क्यों आई थी गिरावट?

दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीते दिनों कंपनी के प्रमोटर और CMD हितेश कुमार गौरीशंकर पटेल सहित पांच इंटिटी को कथित वित्तीय कुप्रबंधन ,धोखाधड़ी वाले लेनदेन और कॉर्पोरेट प्रशासन की खामियों के लिए अगले आदेश तक सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया था, जिसके बाद से इसमें भारी सेलिंग देखने को मिली है।

मिष्ठान फूड्स के शेयरों का 52 वीक हाई लेवल 25.36 रुपये है, जबकि इसका 52 वीक का लो लेवल 8.06 रुपये है, जो मार्केट आज ही हिट हुआ है. इस स्मॉलकैप कंपनी का (P/E) रेश्यो 2.75 है. वहीं, इसका मार्केट कैप 1.03 हजार करोड़ रुपये है. इसका डिविडेंड यील्ड 0.011% है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।