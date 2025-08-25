Penny Stock: सिर्फ 12 महीने में 27% रिटर्न का मौका, इस आईटी कंपनी पर ब्रोकरेज हाउस ने लगाया बड़ा दांव

शेयर बाजार में इन दिनों टैरिफ, और ग्लोबल भू-राजनीतिक टेंशन की वजह से उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। सोमवार के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस तेजी के बीच कुछ पेनी स्टॉक (Penny Stock) भी फोकस में है। टेक कंपनी Kellton Tech के शेयर पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ गई है।

बता दें कि आज कंपनी के शेयर ₹26.01 पर खुले थे और थोड़ी देर में ₹26.30 के हाई लेवल पर पहुंच गया। दोपहर 1.30 बजे के करीब शेयर आधे फीसदी की तेजी के साथ ₹25.94 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

ब्रोकरेज हाउस खांदवाला सिक्योरिटीज ने Kellton Tech को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसे एक Strong Buy बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आने वाले सालों में तेजी से बढ़ सकती है। अनुमान है कि 2025 से 2027 के बीच इसका रेवेन्यू करीब 14% और मुनाफा (PAT) लगभग 27% की दर से बढ़ेगा। कंपनी के हालिया नतीजे भी अच्छे रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1FY26) में इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 12.8% बढ़ा और मुनाफा 13.5% ऊपर गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 2027 तक बढ़कर 18.7% तक जा सकता है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (ROCE) 20.5% तक पहुंच सकता है। बैलेंस शीट भी मजबूत हो रही है क्योंकि इसका डेट/इक्विटी अनुपात घटकर 0.17 तक आ गया है।

इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में अपना नया KAI – Agentic AI Platform लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को लेकर कंपनी को भारत और विदेश से नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास अभी लगभग 10 महीने का ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, यानी आने वाले समय में रेवेन्यू का पाइपलाइन भी मजबूत है।

ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी का टारगेट प्राइस ₹32.85 तय किया है, जो मौजूदा भाव से लगभग 27% ज्यादा है और यह लक्ष्य अगले 12 महीनों में पूरा हो सकता है।

शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर में 19 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, 2025 में अब तक स्टॉक 17 फीसदी गिरा है। एक साल में शेयर ने 21 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, लॉन्ग टर्म में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक ने पांच साल में 335 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है।