₹30 से कम वाले इस लॉजिस्टिक स्टॉक में शानदार तेजी! 6 फीसदी से ज्यादा चढ़ा भाव - 5 साल में दिया 1350% का रिटर्न

कंपनी का शेयर दोपहर 2:36 बजे तक बीएसई पर 6.31% या 1.43 रुपये चढ़कर 24.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.27% या 1.42 रुपये की तेजी के साथ 24.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi, Nov 24, 2025 14:44 IST

Sindhu Trade Links Share: सोमवार को शेयर बाजार में जारी भारी उतार-चढ़ाव के बीच लॉजिस्टिक सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड (Sindhu Trade Links Ltd) के शेयरों में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 3,697.55 करोड़ रुपये का है।

कंपनी का शेयर दोपहर 2:36 बजे तक बीएसई पर 6.31% या 1.43 रुपये चढ़कर 24.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.27% या 1.42 रुपये की तेजी के साथ 24.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 2:17 बजे तक कंपनी के 5,40,905 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

5 साल में 1350% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। पिछले 5 साल में देखें तो शेयर ने 1363 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

Q2FY26 Results

सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड के सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे काफी कमजोर रहे। कंपनी की बिक्री 66.36% गिरकर ₹124.33 करोड़ पर आ गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में बिक्री ₹369.55 करोड़ थी।

कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 90.72% की भारी गिरावट के साथ ₹116.54 करोड़ से घटकर सिर्फ ₹10.82 करोड़ रह गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) -1.63% रहा, जबकि पिछले साल यह -25.06% था।

इसी तरह PBDT 89% और PBT में भी 90% की गिरावट देखने को मिली। 

सिंधु ट्रेड लिंक्‍स के बारे में 

सिंधु ट्रेड लिंक्‍स लिमिटेड परिवहन, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी देश-विदेश में कोयला खनन और ट्रेडिंग सेवाएं भी देती है। 

इसका मुख्य फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर और भारी उद्योगों से जुड़े कामों पर रहता है। हाल के वर्षों में कंपनी ने अपने बिजनेस को डायवर्सिफाई किया है और ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में भी भागीदारी बढ़ाई है। 

इसके अलावा, कंपनी सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ कई लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
