10 छोटे टुकड़ों में बंटा PC Jeweller Shares, निवेशकों के बीच खरीदने की मची होड़

ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी PC Jeweller ltd के स्टॉक को खरीदने की सोमवार को निवेशकों के बीच होड़ मच गई। इस स्टॉक में देखते ही देखते 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। आइये जानते हैं तेजी के पीछे की क्या वजह रही?

इस स्टॉक के लिए डिमांड की वजह कंपनी की तरफ से घोषित स्टॉक स्प्ल्टि का एक्स/रिकॉर्ड डेट है, जो कि 16 दिसंबर है। BSE पर 1.033 मिलियन शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि NSE पर 7.605 मिलिनयन शेयरों की ट्रेडिंग चली।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिये स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था। PC Jeweller ltd ने बाजार को बताया था कि कंपनी के बोर्ड ने 28 नवंबर 2024 को स्टॉक विभाजन को मंजूरी दी थी। इसने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 शेयर को 1 रुपये के फेस वेल्यू पर 10 शेयरों में बांटा।

पीसी ज्वेलर लिमिटेड के स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स-डेट आज यानी 16 दिसंबर है। स्टॉक स्प्लिट में रिकॉर्ड डेट एक कंपनी के जरिए निर्धारित की गई खास डेट होती है, जिससे यह तय किया जाता है कि कौन से शेयर धारक स्प्लिट से अतिरिक्त शेयर प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस अपर सर्किट के बाद स्टॉक का भाव 14.35 रुपये के भाव पर बंद हुआ। ये स्टॉक सुबह 17.40 रुपये के भाव पर खुला था। जबकि शेयर का पिछला बंद भाव 17.50 रुपये प्रति शेयर था। इस शेयर ने आज एक टाइम पर 17.30 रुपये के निचले भाव पर भी कारोबार किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।