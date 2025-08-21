PC Jweller Share: कभी गिरे हुए दामों पर पड़ा था ठंडा, अब वही शेयर बना मार्केट का हॉट फेवरेट

आज पीसी ज्वैलर के शेयरों (PC Jeweller Share Price) में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर पिछले बंद भाव ₹13.06 से उछलकर इंट्राडे हाई ₹14.24 तक पहुंच गया, यानी करीब 9% की बढ़त। इस दौरान स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी सामान्य से 2 गुना ज्यादा रहा।

कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1) में ₹725 करोड़ की सेल्स पर ₹164 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने ₹401 करोड़ की सेल्स पर ₹155 करोड़ का PAT दिखाया था।

हालांकि उस समय इसमें टैक्स रिफंड और इंटरेस्ट मिलाकर ₹106 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन भी शामिल था। उसे हटाकर देखा जाए तो असली PAT सिर्फ ₹49 करोड़ था। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने 234% की साल-दर-साल बढ़त दर्ज की।

PC Jeweller अपने कर्ज को खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में करीब ₹2,005 करोड़ का कर्ज चुकाया और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही और जुलाई 2025 तक और ₹335 करोड़ का कर्ज चुकाया। अब कंपनी का बैंक डेब्ट घटकर सिर्फ ₹1,440 करोड़ रह गया है। कंपनी का लक्ष्य है कि FY 2025-26 तक पूरी तरह कर्ज मुक्त हो जाए।

कंपनी के बोर्ड ने हाल ही में 97,84,800 नए इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। ये शेयर नॉन-प्रमोटर कैटेगरी के दो इन्वेस्टर्स को पूरी पेमेंट मिलने के बाद दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के बाद कंपनी की पेड-अप कैपिटल बढ़कर ₹693.19 करोड़ हो गई है। नए शेयरों के अधिकार पुराने शेयरों के बराबर ही होंगे।

कंपनी का मार्केट कैप अब ₹9,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। जून 2025 तक SBI के पास 2.69% और LIC के पास 1.03% हिस्सेदारी है। यह भरोसे का बड़ा संकेत है।

Deepak Subhash Patil (RA, Commodity Samachar Securities) के अनुसार PC Jewellers का शेयर पूरी तरह से “खतरों के खिलाड़ी” टाइप है और इसमें निवेश बेहद रिस्की माना जा रहा है। उन्होंने इसके लिए 16 का टारगेट और 10 का स्टॉपलॉस बताया है। उनका कहना है कि ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ वही लोग हाथ आजमाएं जिनके पास बड़ा कैपिटल है और रिस्क झेलने की क्षमता है, जबकि आम निवेशकों और छोटे ट्रेडर्स को इससे दूर ही रहना चाहिए।

बता दें कि PC Jeweller Ltd भारत की जानी-मानी ज्वेलरी कंपनी है, जो गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी डिजाइन, मैन्युफैक्चर और ट्रेड करती है। इसके कई ब्रांड्स हैं जैसे Azva, Swarn Dharohar और LoveGold। खास बात यह है कि कंपनी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए स्मारक मेडल भी बनाए थे।