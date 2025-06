PB Fintech Ltd और Delhivery Ltd के शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। दोनों कंपनियों में बड़े ब्लॉक डील्स होने के बाद निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है। वहीं, One MobiKwik Systems Ltd का शेयर शुरुआती घंटे में 5 फीसदी चढ़ा है जहां एक प्रमुख शेयरधारक द्वारा 8% हिस्सेदारी बेचने की खबर है।