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Newsशेयर बाज़ारPaytm Share Price: शेयर पर एक्सपर्ट बुलिश! जानिए टारगेट, जानें सपोर्ट और स्टॉप लॉस

Paytm Share Price: शेयर पर एक्सपर्ट बुलिश! जानिए टारगेट, जानें सपोर्ट और स्टॉप लॉस

बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए JM Financial के अक्षय भागवत ने शॉर्ट टर्म निवेशकों को फिलहाल अपनी पोजिशन बनाए रखने की सलाह दी है। उनका मानना है कि शेयर निकट अवधि में 1,800 रुपये तक पहुंच सकता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 26, 2026 17:31 IST

फिनटेक कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी, One 97 Communications Ltd का शेयर हालिया बाजार तेजी के दौरान सबसे मजबूत मोमेंटम वाले शेयरों में शामिल रहा है।

बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए JM Financial के अक्षय भागवत ने शॉर्ट टर्म निवेशकों को फिलहाल अपनी पोजिशन बनाए रखने की सलाह दी है। उनका मानना है कि शेयर निकट अवधि में 1,800 रुपये तक पहुंच सकता है। डिजिटल पेमेंट्स शेयरों में UPI की 10वीं वर्षगांठ के बीच फिर बढ़ी दिलचस्पी ने भी Paytm को फोकस में ला दिया है।

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एक्सपर्ट ने कहा कि शेयर ने पहले ही “कीमत के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन” किया है। उनके मुताबिक पिछले तीन महीनों में इसमें “एकतरफा तेजी” देखने को मिली है और अगस्त में इसका बड़ा हिस्सा आया है।

हालांकि, अक्षय भागवत का मानना है कि यह तेजी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, “मोमेंटम अभी भी मजबूत है” और तेजी के आखिरी चरण में शेयर “1,800 रुपये तक जा सकता है।”

ट्रेडर्स के लिए 1,800 रुपये का टारगेट

शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए एक्सपर्ट ने मौजूदा लॉन्ग पोजिशन बनाए रखने की सलाह दी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पर जोर दिया है। उन्होंने 1,650 रुपये को तत्काल सपोर्ट और 1,600 रुपये को स्टॉप लॉस बताया है।

अक्षय भागवत के मुताबिक शेयर में ऊपर की तरफ 1,800 रुपये को वह मुनाफावसूली का स्तर है। यानी एक महीने के नजरिए से Paytm को नई लंबी अवधि की खरीदारी के बजाय मोमेंटम ट्रेड के तौर पर देखा जा रहा है।

UPI की 10वीं सालगिरह से फिर चर्चा में डिजिटल पेमेंट्स

Paytm में तेजी ऐसे समय आई है जब UPI की 10वीं वर्षगांठ के साथ डिजिटल पेमेंट्स सेक्टर फिर निवेशकों के रडार पर है। UPI की शुरुआत के समय Paytm को डिजिटल पेमेंट्स की तेजी से फायदा उठाने वाले प्रमुख नामों में गिना जाता था।

हालांकि, शेयर का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। मौजूदा तेजी को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ पुरानी डिजिटल पेमेंट्स कहानी के बजाय मजबूत तकनीकी मोमेंटम और हाई-बीटा फिनटेक शेयरों में बढ़ती निवेशक दिलचस्पी भी दिख रही है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 26, 2026