Paytm के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत, Crypto Scam में आया नाम
Paytm Share: फिनटेक कंपनी पेटीएम के सामने नई मुसीब खड़ी हो गई है। ED ने Crypto Scam मामले में पेटीएम के शामिल होने का आरोप लगाया है।
जनवरी 2024 में भी पेटीएम (Paytm) की पेरेंट कंपनी One97 Communication Share पर आरबीआई ने एक्शन लिया था। इस साल भी कंपनी के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल, ईडी ने क्रिप्टो स्कैम से जुड़े मामले में पेटीएम को भी जांच के दायरे में रखा है। यह खबर आने के बाद शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। हालांकि, थोड़ी देर के बाद कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया और स्टॉक गिरावट से उबर गया। आज पेटीएम स्टॉक 5.19 फीसदी की गिरावट के साथ 805 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।
क्या है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी घोटाला 2,200 करोड़ रुपये का था। इसमें 10 चीनी नागरिक भी शामिल थे। हालांकि, इस स्कैम के लिए ED ने जांच शुरू कर दिया और अभी तक 500 करोड़ रुपये फ्रीज कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी क्रिप्टो स्कैम में Paytm, RazorPay, PayU और Easebuzz भी जांच के दायरे में आ गए हैं। ईडी इस घोटाले के मामले में जल्द ही जांच शुरू कर देगी।
घोटाले में नाम आने के बाद पेटीएम के शेयरों में बड़ी बिकवाली देखने को मिली। हालांकि, कुछ देर बाद ही कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया। पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि क्रिप्टो स्कैम के मामले में हमें ईडी की तरफ से किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है।
इसके आगे कंपनी ने बताया कि मीडिया की तरफ से जो मामले बताए जा रहे हैं उसका संबंध तीसरे पक्ष के व्यापारियों से हैं। इनका संबंध कंपनी से नहीं है। इसके अलावा हमने अधिकारियों का पूरा सहयोग किया है और सभी निर्देशों का पालन किया है।
शेयर की परफॉर्मेंस
आज सुबह 10 बजे पेटीएम के शेयर 9 फीसदी गिरकर 773.90 रुपये पर आ गए। शेयरों में गिरावट के साथ कंपनी का मार्केट कैप भी 52,749 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, दोपहर 12 बजे स्टॉक अपने निचले स्तर से ऊपर उठा। हालांकि, तब भी शेयरों में बिकवाली जारी रही।
अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में पेटीएम के शेयर 10 फीसदी बढ़े हैं। वहीं, जनवरी 2025 में अब तक स्टॉक 15 फीसदी गिर गया है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।