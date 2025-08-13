Paytm Share Price: फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम के शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 1,186.50 रुपये को टच किया है। स्टॉक में आज 5% की तेजी देखने को मिली है। आज पेटीएम का शेयर बीएसई पर 1162.05 रुपये पर खुला था जो अब तक इंट्राडे हाई 1186.50 रुपये पर पहुंच गया है जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर भी है।

वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम) के शेयरों में यह बढ़त भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL), को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ऑपरेट करने की इन-प्रिंसिपल मंजूरी मिलने के बाद आई है।

RBI ने साफ कहा है कि यह मंजूरी सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के कामकाज के लिए है। यह मंजूरी उन्हीं नियमों के तहत दी गई है, जो 31 मार्च 2021 को जारी किए गए थे। PA ऑपरेशंस के दायरे से बाहर आने वाले ट्रांजैक्शन जैसे मर्चेंट ‘पेयआउट’ को PA ऑपरेशंस के लिए निर्धारित एस्क्रो अकाउंट से प्रोसेस नहीं किया जा सकता।

सिस्टम और साइबर सुरक्षा ऑडिट जरूरी

PPSL को अपने सिस्टम की पूरी जांच (ऑडिट) और साइबर सुरक्षा की जांच करानी होगी। यह ऑडिट सिर्फ उन्हीं विशेषज्ञों से कराया जा सकता है जो CERT-In की लिस्ट में शामिल हों, या फिर CISA या DISA सर्टिफिकेट वाले हों।

इस ऑडिट में दो चीजों की जांच होगी: पहला- RBI के साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है या नहीं और दूसरा- पेमेंट सिस्टम डेटा की स्टोरेज से जुड़े RBI के सर्कुलर का पालन हो रहा है या नहीं। यह रिपोर्ट 6 महीने के अंदर RBI को जमा करना होगा, वरना जो मंजूरी दी गई है, वह अपने आप रद्द हो जाएगी।

मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पर लगी रोक हटी

नवंबर 2022 से PPSL पर लगी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग रोक को भी RBI ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही, किसी भी शेयरहोल्डिंग या ओनरशिप में बदलाव के लिए पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा।