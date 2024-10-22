Paytm Q2 FY25 results: पहली बार कंपनी प्रॉफिट में कैसे आ गई?

Paytm की पैरेंट कंपनी One 97 Communications Ltd. ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी पहली बार मुनाफे में आ गई है। आइये जानते हैं Q2 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं?

कंपनी के Q2 रिजल्ट्स

फिनटेक कंपनी का प्रॉफिट दूसरी तिमाही (Q2 FY25) में ₹928.3 करोड़ रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में रिकॉर्ड नुकसान ₹838.9 करोड़ हुआ था। पेटीएम ने Q2 FY24 में ₹290.5 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट किया था। डिजिटल पेमेंट फर्म ने अपने टिकटिंग बिजनेस की बिक्री से ₹1,345.4 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन दर्ज किया है। पेटीएम ने इस बिजनेस को अगस्त में ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर जोमैटो को बेचा।

पेटीएम ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "तिमाही के दौरान, हमने अपने एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस को जोमैटो को बेचने का लेन-देन पूरा किया। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद फाइनल प्राइस ₹2,014 करोड़ था, जिससे ₹1,345 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो P&L में एक्सेप्शनल आइटम के तहत रिपोर्ट किया गया। इस लेन-देन ने हमारे बैलेंस शीट को और मजबूत किया है, जिसमें ₹9,999 करोड़ की नकद राशि है।

वन टाइम गेन और टैक्स से पहले के नुकसान को देखते हुए, पेटीएम ने Q2 FY25 में अपने नुकसान को ₹406.5 करोड़ तक सीमित किया, जो पिछले क्वार्टर में ₹838.6 करोड़ था। हालांकि, यह पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹273.3 करोड़ के मुकाबले बड़ा नुकसान रहा। कंपनी की ऑपरेशन से रेवेन्यू यानि आय 10.52% बढ़कर ₹1,659.5 करोड़ हो गई, लेकिन यह साल दर साल (YoY) आधार पर 34.11% कम हुई।

पेटीएम का कहना है कि हमारा नेट पेमेंट मार्जिन QoQ 21 प्रतिशत बढ़कर ₹465 करोड़ हो गया, जो मुख्य रूप से भुगतान प्रोसेसिंग मार्जिन में सुधार, बेहतर डिवाइस मूल्यांकन और GMV में बढ़ोतरी के कारण है। वित्तीय सेवाओं की आय ₹376 करोड़ थी, जो QoQ के आधार पर 34% बढ़ी, जो बेहतर एसेट क्वालिटी ट्रेड को दिखाता है।

