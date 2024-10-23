Paytm के लिए गुड न्यूज! नए UPI यूजर जोड़ने की मिली मंजूरी
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने PAYTM को बड़ी राहत मिल गई है। पेटीएम को NPCI से नए UPI यूजर को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। पेटीएम के मुताबिक सभी दिशा-निर्देशों और सर्कुलर का पालन करने के बाद यह मंजूरी दी गई है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने PAYTM को बड़ी राहत मिल गई है। पेटीएम को NPCI से नए UPI यूजर को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। पेटीएम के मुताबिक सभी दिशा-निर्देशों और सर्कुलर का पालन करने के बाद यह मंजूरी दी गई है। इस तरह की राहत पेटीएम के लिए बड़ी राहत की खबर है।
PAYTM ने क्या कहा?
एक्सचेंज फाइलिंग में पेटीएम ने BSE को बताया किया कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 22 अक्टूबर, 2024 के पत्र के जरिए से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कंपनी को सभी NPCI दिशानिर्देशों और सर्कुलर के पालन के साथ नए UPI यूजर्स को ऑनबोर्ड करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कंपनी अप्रूवल लेटर भी लगाया है। इसमें लिखा है कि अप्रूवल समय-समय पर जारी किए गए सभी NPCI गाइडलाइन्स और सर्कुलर के पालन के अधीन है, जिसमें विशेष रूप से रिस्क मैनेजमेंट पर जारी गाइडलाइन्स और सर्कुलर, ऐप और QR के लिए ब्रांड गाइडलाइन्स, मल्टी-बैंक गाइडलाइन्स, TPAP बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक डेटा शामिल हैं। कंपनी को एनपीसीआई और PSP बैंकों के साथ थर्ड पार्टी समझौते में उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करने की भी आवश्यकता होगी।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले पेटीएम ऐप पर नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने में सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों के बाद झटका लगा था। कंपनी को कोफी नुकसान झेलना पड़ा था। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मार्च में पेटीएम को UPI में थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में भाग लेने की मंजूरी दी थी। NPCI ने कंपनी को चार बैंकों SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और यस बैंक के जरिए से यूपीआई लेनदेन जारी रखने की मंजूरी दी।