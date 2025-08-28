scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारJewar Airport के पास जमीन खरीदकर इस कंपनी ने बढ़ाया खेल, निवेशकों के लिए शेयर बनेगा गोल्डन चांस?

Jewar Airport के पास जमीन खरीदकर इस कंपनी ने बढ़ाया खेल, निवेशकों के लिए शेयर बनेगा गोल्डन चांस?

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी Pavna Industries के शेयर गुरुवार को ₹428.10 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। बाजार में आई गिरावट का असर स्टॉक पर भी पड़ा है। हालांकि, कंपनी के शेयर फोकस में है। 

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2025 12:44 IST
Pavna Industries
Pavna Industries

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी Pavna Industries के शेयर गुरुवार को ₹428.10 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। बाजार में आई गिरावट का असर स्टॉक पर भी पड़ा है। हालांकि, कंपनी के शेयर फोकस में है। 

दरअसल, कंपनी ने Jewar Airport के पास की गई नई जमीन खरीद। कंपनी ने करीब 1.89 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, जो भविष्य में उसके मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन सेंटर के विस्तार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

advertisement

कंपनी का कहना है कि Jewar Airport और उसके आसपास का इलाका देश के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक कॉरिडोर में शामिल है। यहां जमीन लेना कंपनी की लंबे समय की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। कंपनी का लक्ष्य है कि यहां एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब तैयार किया जाए, जिससे बढ़ते क्लाइंट बेस की जरूरतें पूरी हो सकें।

Pavna Industries के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वप्निल जैन ने कहा कि Jewar Airport के पास हर नया विस्तार एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। इस कदम से न केवल कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, बल्कि निवेशकों के लिए लंबे समय में वैल्यू क्रिएशन भी होगा।

जैन का मानना है कि यह अधिग्रहण भविष्य के लिए स्केलेबल और इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट तैयार करने की दिशा में मजबूत आधार साबित होगा।

जहां कंपनी बिजनेस विस्तार में व्यस्त है, वहीं शेयर बाजार में इसका असर मिला-जुला रहा। मंगलवार को Pavna Industries का शेयर ₹431.30 प्रति शेयर पर बंद हुआ, जो दिनभर में करीब 2.43% की गिरावट दिखाता है। हालांकि, पिछले एक हफ्ते में शेयर ने 1.82% की बढ़त दी है। पिछले तीन महीनों में यह 7.38% चढ़ा है, जबकि एक साल में मामूली 0.07% का फायदा दिया है। 26 अगस्त 2025 तक कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹602 करोड़ रहा।

फाइनेंशियल मोर्चे पर Pavna Industries के Q1 FY25-26 के नतीजे थोड़े कमजोर रहे। कंपनी की आय₹60.57 करोड़ रही, जबकि इसे ₹2.1 करोड़ का नेट लॉस दर्ज करना पड़ा। EBITDA ₹2.63 करोड़ पर रहा। यानी शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख रहा है, लेकिन कंपनी का फोकस लंबी अवधि की ग्रोथ पर है।

Pavna Industries के बारे में

Pavna Industries पिछले 50 सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम है। कंपनी कार, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हल्के और भारी कमर्शियल वाहन और ऑफ-रोड वाहनों के लिए क्वालिटी ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है।

इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और पंतनगर (उत्तराखंड) में हैं। यही वजह है कि Pavna का नाम साउथ एशियन ऑटो सेक्टर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लीडरशिप के लिए लिया जाता है।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 28, 2025