20% के मजबूत प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ स्टॉक! 3 प्रतिशत टूटा पटेल रिटेल का शेयर

20% के मजबूत प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ स्टॉक! 3 प्रतिशत टूटा पटेल रिटेल का शेयर

BSE पर शेयर ₹305 पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस ₹255 से करीब 20% प्रीमियम है। वहीं NSE पर शेयर 17.65% के प्रीमियम के साथ ₹300 पर लिस्ट हुआ। शेयर की लिस्टिंग ग्रे मार्केट के अनुमान के समान थी, जहां शेयरों पर ₹52 का प्रीमियम चल रहा था।

Gaurav Kumar
Aug 26, 2025

Patel Retail Share Price: महाराष्ट्र स्थित सुपरमार्केट चेन पटेल रिटेल के शेयरों ने मंगलवार, 26 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंजों पर मजबूत शुरुआत की। कंपनी का IPO 95.70 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और लिस्टिंग पर निवेशकों को तगड़ा मुनाफा मिला। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप 988.66 करोड़ हो गया।

BSE पर शेयर ₹305 पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस ₹255 से करीब 20% प्रीमियम है। वहीं NSE पर शेयर 17.65% के प्रीमियम के साथ ₹300 पर लिस्ट हुआ। शेयर की लिस्टिंग ग्रे मार्केट के अनुमान के समान थी, जहां शेयरों पर ₹52 का प्रीमियम चल रहा था।

हालांकि मजबूत लिस्टिंग के बाद शेयर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ और खबर लिखे जानें तक 3% गिरकर ट्रेड कर रहा था। सुबह 10:37 बजे तक शेयर बीएसई पर 3.25% या 9.90 रुपये गिरकर 295.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.40% या 4.20 रुपये लुढ़कर 295.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Patel Retail IPO Details

पटेल रिटेल का पब्लिक ऑफर 19 से 21 अगस्त तक खुला था। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹237-255 तय किया था। इस ऑफर में 85.18 लाख शेयरों का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर्स की तरफ से 10.02 लाख शेयरों की बिक्री (OFS) शामिल थी।

फ्रेश इश्यू से जुटाए गए पैसों का उपयोग कंपनी कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। इस आईपीओ में कंपनी ने 58 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम  ₹13,746 का निवेश करना था।

कंपनी प्रोफाइल और वित्तीय प्रदर्शन

2008 में अंबरनाथ से शुरू हुई पटेल रिटेल फिलहाल ठाणे और रायगढ़ जिलों के 17 शहरों और कस्बों में 43 स्टोर्स चला रही है। इसके स्टोर्स में फूड, FMCG, जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल समेत 10,000 से अधिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं।

FY25 में कंपनी ने ₹825.99 करोड़ का रेवेन्यू और ₹25.28 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इससे पहले साल में कंपनी का रेवेन्यू ₹817.71 करोड़ और प्रॉफिट ₹22.53 करोड़ था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
