Patel Retail IPO GMP Today: महाराष्ट्र की सुपरमार्केट चेन कंपनी पटेल रिटेल (Patel Retail) का आईपीओ आज यानी 19 अगस्त से खुल चुका है। निवेशक इस इश्यू को 21 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

₹242.76 करोड़ के इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 0.85 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹217.21 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के जरिए 0.10 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹25.55 करोड़ जुटाना चाहती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹237-255 प्रति शेयर तय किया है और 58 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹13,746 का निवेश करना होगा।



आईपीओ का 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) के लिए, 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) और 35% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्वड है। 51,000 शेयर कंपनी के पात्र शेयरधारकों के लिए अलग रखे गए हैं। शेयरों की लिस्टिंग 26 अगस्त को बीएसई और एनएसई पर हो सकती है।

कंपनी प्रोफाइल और वित्तीय प्रदर्शन

2008 में अंबरनाथ से शुरू हुई पटेल रिटेल फिलहाल ठाणे और रायगढ़ जिलों के 17 शहरों और कस्बों में 43 स्टोर्स चला रही है। इसके स्टोर्स में फूड, FMCG, जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल समेत 10,000 से अधिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं।

FY25 में कंपनी ने ₹825.99 करोड़ का रेवेन्यू और ₹25.28 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इससे पहले साल में कंपनी का रेवेन्यू ₹817.71 करोड़ और प्रॉफिट ₹22.53 करोड़ था। IPO के बाद कंपनी का मार्केट कैप ₹851.71 करोड़ हो सकता है।

इस आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं?

ब्रोकरेज अरीहंत कैपिटल मार्केट्स ने इस पर Neutral रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का मजबूत रीजनल फुटप्रिंट और सप्लाई चेन सराहनीय है पर वैल्यूएशन महंगा है।

ब्रोकरेज चॉइस ब्रोकिंग ने इस इश्यू को लॉन्ग टर्म के लिए Subscribe करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि पीयर ग्रुप की तुलना में इसका वैल्यूएशन सस्ता है और कंपनी का प्लान आईपीओ की राशि से डीलिवरेजिंग करना है जो लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव है।

ब्रोकरेज आनंद राठी ने भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए Subscribe करने की राय दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट्स और विस्तृत प्रोडक्ट रेंज से कंपीटिशन में मजबूत है।

वेंचुरा सिक्योरिटीज ने इस ऑफर को Subscribe करने की राय दी है। ब्रोकरेज ने कंपनी की प्राइवेट लेबल और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को प्रमुख ताकत माना है।

ब्रोकरेज स्वस्तिक इन्वेस्टमार्ट ने इस आईपीओ को Avoid करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन अस्थिर, और ग्रोथ की दृश्यता सीमित है।

ब्रोकरेज एसबीआई सिक्योरिटीज ने इस इश्यू पर Neutral रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि पीयर की तुलना में वैल्यूएशन सस्ता है पर लिस्टिंग गेन सीमित हो सकती है।

Patel Retail IPO GMP Today

ग्रे मार्केट को तय करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी 9:32 बजे तक ₹45 था। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 17.65% के प्रीमियम के साथ ₹300 पर हो सकती है।