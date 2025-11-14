Paisalo Digital Share: 3,108.75 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल कैप एनबीएफसी स्टॉक, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) के शेयर में आज करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही है।

इस तेजी की वजह कंपनी द्वारा दी गई बड़ी जानकारी है। कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि Paisalo Digital Limited ने अपने पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी टारगेट की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने मुंबई ऑफिस में हाई-एफिशिएंसी लिक्विड इमर्शन कूलिंग सर्वर लगाया है। यह नया सर्वर सिस्टम कंपनी को अपनी Generative AI तकनीक और ऑपरेशन्स को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

इस सर्वर की खास बात यह है कि यह सामान्य सर्वर की तुलना में काफी कम बिजली खर्च करता है और पर्यावरण के लिए बेहतर है। इसकी वजह से कंपनी हर साल लगभग 55.8 टन CO₂ उत्सर्जन को रोक पाएगी। यह उतना ही है जितना 2,536 बड़े पेड़ एक साल में कार्बन सोखते हैं।

इस तकनीक के इस्तेमाल से कंपनी को हर साल करीब 79,716 यूनिट बिजली की बचत होगी। इससे पावर एफिशिएंसी काफी बेहतर होगी क्योंकि PUE (Power Usage Effectiveness) 1.8 से घटकर 1.15 हो जाएगी।

यह कदम संयुक्त राष्ट्र (UN) के Sustainable Development Goals - SDG 6, 7, 9, 11, 12 और 13 से भी मेल खाता है।

पैसालो डिजिटल के डिप्टी एमडी संतोष अग्रवाल ने कहा कि Paisalo में एआई और सस्टेनेबिलिटी हमारी ग्रोथ और इनोवेशन की नींव हैं। नया सर्वर सिर्फ तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि एक पर्यावरण-हितैषी और फ्यूचर रेडी संगठन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कंपनी इस कदम के ESG लाभों को अपने Q3 Sustainability रिपोर्ट में शामिल करेगी, ताकि जिम्मेदार और समावेशी विकास की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके।

Paisalo Digital Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:04 बजे तक बीएसई पर एनएसई पर 2.72% या 0.91 रुपये चढ़कर 34.37 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।