एनबीएफसी कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में लिया करोड़ रुपये जुटाने का बड़ा फैसला! शेयर प्राइस 50 रुपये से कम

Paisalo Digital Share: 3,114.20 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से कंपनी का शेयर रडार पर है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक स्टॉक एनएसई पर दोपहर 12:41 बजे तक 1.53% या 0.53 रुपये गिरकर 34.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.47% या 0.51 रुपये टूटकर 34.23 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने आज दी बड़ी जानकारी

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड की ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी ने आज अपनी बैठक में फैसला लिया की कंपनी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए EBP प्लेटफॉर्म पर जारी करेगी।

इस इश्यू का साइज अधिकतम 7,500 अनसिक्योर्ड NCDs का होगा, जिनकी फेस वैल्यू 1,00,000 रुपये प्रति डिबेंचर होगी। इस तरह कुल राशि अधिकतम 75 करोड़ रुपये तक जुटाई जाएगी। इसमें 25 करोड़ रुपये की बेस इश्यू साइज शामिल है, और अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये तक की ग्रीन शू ऑप्शन भी उपलब्ध है।

इन डिबेंचरों की अवधि 3 साल (36 महीने) होगी, और इनका पूरा रेडेम्पशन अलॉटमेंट की तारीख से 36 महीने बाद किया जाएगा।

निवेशकों को इन NCDs पर 8.50% सालाना ब्याज दिया जाएगा। यदि ब्याज के भुगतान में देरी होती है, तो कंपनी अतिरिक्त 2% सालाना की दर से ब्याज देगी।

कंपनी के बारे में

Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है, जो भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और यह कंपनी खासतौर पर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सक्रिय है।

Paisalo Digital का मकसद ऐसे लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना है, जिन्हें पारंपरिक बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है। कंपनी माइक्रोफाइनेंस, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है।