OYO IPO Update: अरबपति रीतेश अग्रवाल की कंपनी ओयो (OYO) एक बार फिर अपने आईपीओ (Initial Public Offering) के लिए तैयार हो रही है। कंपनी ने SEBI (Securities and Exchange Board of India) के पास नए दस्तावेज जमा करने की योजना बनाई है और उम्मीद जताई जा रही है कि वह इस साल नवंबर में अपना DRHP (Draft Red Herring Prospectus) फाइल कर सकती है। इससे पहले 2021 में ओयो ने आईपीओ के लिए दस्तावेज फाइल किए थे, लेकिन कोविड-19 के कारण कंपनी ने आईपीओ डॉक्यूमेंट को वापस ले लिया था।

7-8 अरब डॉलर की वैल्यूएशन का टारगेट

कंपनी के सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि ओयो 7-8 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ अपना आईपीओ लाने को देख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ओयो इस प्रस्ताव को अगले हफ्ते अपने बोर्ड के सामने रख सकती है, लेकिन इस संबंध में कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ओयो के प्रवक्ता ने कहा कि आईपीओ या DRHP से जुड़ी किसी भी समयसीमा के बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि यह निर्णय हमारे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

ओयो के आईपीओ की पिछली कोशिशें

यह पहली बार नहीं है जब ओयो ने आईपीओ लाने की कोशिश की हो। इससे पहले 2021 में ओयो ने SEBI के पास 8,430 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए DRHP फाइल किया था, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के कारण कंपनी ने दस्तावेज वापस ले लिए थे। 2023 में भी आईपीओ लाने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर दस्तावेज वापस ले लिए गए थे।

कंपनी के बड़े हिस्सेदार

ओयो के सबसे बड़े हिस्सेदार जापान का सॉफ्टबैंक है, जो कंपनी में 40% हिस्सेदारी रखता है, जबकि ओयो के फाउंडर रीतेश अग्रवाल के पास 30% हिस्सेदारी है। आईपीओ के लिए ताजा खबरों के अनुसार, कंपनी अपनी EBITDA के 25-30 गुना के दायरे में वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की योजना बना रही है।

ओयो एक नई ब्रांड पहचान को लेकर भी एक्टिवली काम कर रहा है। इसके अलावा कंपनी, ओयो प्रीमियम और मिड-मार्केट होटलों के लिए एक अलग ऐप लॉन्च करने पर भी विचार कर रही है।