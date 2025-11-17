मजबूत Q2 नतीजों के बाद इस स्मॉल कैप रिटेल स्टॉक में तेजी, Q2 में 55% उछला मुनाफा - Details

Stock in Focus: सुपरमार्केट रिटेल चेन चलाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड (Osia Hyper Retail Limited) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर दोपहर 2:36 बजे तक एनएसई पर 0.74% या 0.15 रुपये चढ़कर 20.53 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इस तेजी के पीछे की वजह मजबूत Q2 रिजल्ट है। कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Q2 में कंपनी की बिक्री 5.01% बढ़कर ₹373.04 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹355.23 करोड़ थी।

इसके अलावा सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 55.49% बढ़कर ₹3.28 करोड़ से ₹5.10 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं PBT (कर पूर्व लाभ) 35% बढ़कर ₹6.82 करोड़ हो गया, जबकि PBDT 25% बढ़कर ₹9.68 करोड़ दर्ज हुआ।

हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 4.44% से घटकर 3.62% हो गया।

Osia Hyper Retail के बारे में

कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका कारोबार फूड और नॉन-फूड प्रोडक्ट्स दोनों में फैला हुआ है, और इसके पास 3 लाख से ज्यादा आइटम्स का बड़ा कलेक्शन है। कंपनी के पास कुल 37 स्टोर्स हैं, जिनमें 31 बड़े Osia Hypermarts और 5 छोटे Mini Osia शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास एक खुद का वेयरहाउस भी है, जो इसके लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मजबूत बनाता है।

Osia Hyper Retail Share Price History

कंपनी का शेयर पिछले 5 दिन में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 14 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 15 प्रतिशत टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 34 प्रतिशत से अधिक गिरा है लेकिन पिछले 5 साल में स्टॉक 64 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। साल 2025 में अब तक यानी YTD आधार पर स्टॉक 30 प्रतिशत टूट चुका है।