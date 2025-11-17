scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारमजबूत Q2 नतीजों के बाद इस स्मॉल कैप रिटेल स्टॉक में तेजी, Q2 में 55% उछला मुनाफा - Details

मजबूत Q2 नतीजों के बाद इस स्मॉल कैप रिटेल स्टॉक में तेजी, Q2 में 55% उछला मुनाफा - Details

कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Q2 में कंपनी की बिक्री 5.01% बढ़कर ₹373.04 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹355.23 करोड़ थी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 17, 2025 14:45 IST

Stock in Focus: सुपरमार्केट रिटेल चेन चलाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड (Osia Hyper Retail Limited) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर दोपहर 2:36 बजे तक एनएसई पर 0.74% या 0.15 रुपये चढ़कर 20.53 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस तेजी के पीछे की वजह मजबूत Q2 रिजल्ट है। कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Q2 में कंपनी की बिक्री 5.01% बढ़कर ₹373.04 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹355.23 करोड़ थी।

इसके अलावा सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 55.49% बढ़कर ₹3.28 करोड़ से ₹5.10 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं PBT (कर पूर्व लाभ) 35% बढ़कर ₹6.82 करोड़ हो गया, जबकि PBDT 25% बढ़कर ₹9.68 करोड़ दर्ज हुआ।

हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 4.44% से घटकर 3.62% हो गया।

Osia Hyper Retail के बारे में 

कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका कारोबार फूड और नॉन-फूड प्रोडक्ट्स दोनों में फैला हुआ है, और इसके पास 3 लाख से ज्यादा आइटम्स का बड़ा कलेक्शन है। कंपनी के पास कुल 37 स्टोर्स हैं, जिनमें 31 बड़े Osia Hypermarts और 5 छोटे Mini Osia शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास एक खुद का वेयरहाउस भी है, जो इसके लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मजबूत बनाता है।

Osia Hyper Retail Share Price History

कंपनी का शेयर पिछले 5 दिन में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 14 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 15 प्रतिशत टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 34 प्रतिशत से अधिक गिरा है लेकिन पिछले 5 साल में स्टॉक 64 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। साल 2025 में अब तक यानी YTD आधार पर स्टॉक 30 प्रतिशत टूट चुका है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 17, 2025