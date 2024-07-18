Sunstar Limited में निवेश का मौका, 19 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन

Sunstar Limited का IPO 19 जुलाई को आवेदन के लिए खुलेगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 23 जुलाई तक बिडिंग कर सकेंगे। 26 जुलाई को BSE और NSE पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹510.15 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹397.10 करोड़ के 41,800,000 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹113.05 करोड़ के 11,900,000 शेयर बेच रहे हैं।

advertisement

Also Read: IDBI Bank के शेयरों में जबरदस्त तेजी क्यों आई?

मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं?

सनस्टार लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹90-₹95 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 150 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹95 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,250 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 14 लॉट यानी 2100 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹199,500 इन्वेस्ट करने होंगे।

ग्रे मार्केट में सनस्टार लिमिटेड का प्रीमियम 43.68%

IPO ओपन होने से पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 43.68% यानी ₹41.50 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹95 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹136.5 पर हो सकती है। हालांकि इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से अलग होती है।

इश्यू का 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

कंपनी ने इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा करीब 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है।