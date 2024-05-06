scorecardresearch
Indegene Limited के IPO में आज से निवेश का मौका, 8 मई तक कर सकेंगे आवेदन

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 6, 2024 11:17 IST
Indegene Limited का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आज सोमवार (6 मई 2024) से ओपन हो गया है

Indegene Limited का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आज सोमवार (6 मई 2024) से ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 6 मई से 8 मई तक बोली लगा सकेंगे। 13 मई को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे।

₹1,841.76 करोड़

इंडेजीन लिमिटेड इस IPO के जरिए ₹1,841.76 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹760 करोड़ के 16,814,159 फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक ₹1,081.76 करोड़ के 23,932,732 शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचेंगे। कंपनी, लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री को डिजिटल सर्विसेज उपलब्ध कराती है।

मैक्सिमम 429 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक

इंडेजीन लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹430-₹452 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 33 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹452 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए मिनिमम ₹14,916 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 429 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹193,908 इन्वेस्ट करने होंगे। 

ग्रे मार्केट में इंडेजीन लिमिटेड का प्रीमियम 58.19%

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 58.19% यानी ₹263 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹452 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹715 पर हो सकती है। हालांकि, यह केवल अनुमान होता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से काफी अलग होती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
